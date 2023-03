Novo visual! Filho de Ivete Sangalo passa a tesoura no cabelão e surge com fios curtos

Marcelo Sangalo dá adeus para o cabelo comprido! Filho de Ivete Sangalo surge com novo visual e a mãe diz: 'Saiu de mim'

A cantora Ivete Sangalo se derreteu ao ver o novo visual do seu filho mais velho, Marcelo Sangalo, de 13 anos, fruto do casamento com Daniel Cady. Nesta quarta-feira, 1º, ela compartilhou um vídeo do antes e depois da transformação no cabelo do filho.

Nas imagens, Marcelo mostrou que se despediu do cabelo comprido e aderiu a um corte curtinho e com topete. Na legenda, a mamãe coruja falou sobre a beleza do filho. “Nem em sonho eu imaginei. Saiu de mim”, brincou ela.

Nos comentários, vários famosos também elogiaram o rapaz. Samara Felippo comentou: “Senhor do céu! Multiplica porque minha geração tá vindo aí mainha!”. Nicolas Prattes escreveu: “Lindo e talentoso”. Lucy Ramos disse: “Gatooo”.

Vale lembrar que Ivete Sangalo também é mãe das gêmeas Helena e Marina, de cinco anos.

Antes e depois do corte de cabelo de Marcelo Sangalo

Filho de Ivete toca no trio elétrico da mãe

A cantora Ivete Sangalo (50) fez elogios para o talento do seu filho durante bloco de carnaval em Salvador. No vídeo divulgado, a famosa aparece em frente ao Marcelo, seu filho de apenas 13 anos, que arrasa na percussão do evento.

Na legenda da publicação, a cantora se emocionou e elogiou o filho com uma mensagem de carinho: "Meu filho, meu amor, meu presente, meu carnaval. Te amo meu filho lindo! Marcelo Sangalo Cady", escreveu Ivete para Marcelo. A famosa também deixou uma legenda no vídeo: "Meu filho, você tocando lindo com mamãe é o meu maior presente. Te amo".

Marido de Ivete Sangalo conta como é ter filho com pessoa famosa

O nutricionista Daniel Cady (37) contou como é ter filho com a cantora Ivete Sangalo. Ele contou que precisa lidar com as regalias que os filhos recebem nos lugares que frequentam porque são filhos de uma pessoa famosa.

Em participação no podcast Pod.com, ele disse: "Ter um filho já é difícil. Ter um filho com uma pessoa famosa... Um dos primeiros problemas que enfrentei foi meu filho na escola. Descobri que não estava pegando fila. Privilégio. Rapaz, fiquei louco. Também chegavam muitos presentes, muitas regalias. Eu falava: 'Poxa, a gente tem o maior cuidado aqui, eu e a mãe [Ivete], para poder trabalhar desde pequenininho que ele é uma pessoa comum, qualquer. A gente nunca deu uma carteirada, parada em blitz, sei lá".