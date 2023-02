Filho de Ivete Sangalo esbanja talento ao tocar no trio elétrico da mãe

Ele cresceu! Filho de Ivete Sangalo, Marcelo toca percussão no trio elétrico da mãe durante o primeiro dia de carnaval em Salvador

Nesta quinta-feira, 16, a cantora Ivete Sangalo agitou as ruas de Salvador, na Bahia, com o seu trio elétrico no primeiro dia de carnaval. A estrela contou com uma presença especial ao seu lado no evento: o filho mais velho, Marcelo, fruto do casamento com Daniel Cady.

O rapaz de 13 anos roubou a cena ao ver flagrado tocando percussão durante o show da mãe. Com o forte calor na cidade, Marcelo apareceu suado ao entregar tudo de si para agitar a multidão que acompanhou o trio da mãe.

Marcelo já mostrou que é apaixonado pela música e tem cada vez mais acompanhado a mãe em seu trabalho. Ele já tocou em outros shows da mãe ao longo dos últimos tempos e sempre encanta com seu talento.

Além dele, Ivete e Daniel também são pais das gêmeas Marina e Helena, que completaram cinco anos de vida na semana passada. Nas redes sociais, a cantora mostrou um vídeo da festa de aniversário das herdeira. Assista aqui.

“Minhas crias, minhas vidinhas, meus amores infinitos. Meu Deus obrigada por esse presente lindo que são essas minhas filhas tão lindas e tão amorosas. Mamãe ama tanto tanto, e deseja que a vida seja repleta de alegria, muita saúde e todo amor que houver nessa vida todinha. Viva minhas borboletas ! Viva meus passarinhos”, disse ela.

Ivete Sangalo se veste de Space Cowgirl no carnaval

Com o tema de 'De Volta Para o Futuro' em seu carnaval de 2023, a cantora Ivete Sangalo apostou na cor vermelha e no brilho para o seu primeiro dia de trio elétrico em Salvador. Os looks deste ano foram criados pela stylist Patricia Zuffa em parceria com a própria cantora. Além disso, ela usará kimonos da marca Maria Sanz sempre antes de subir ao trio.

"Estabelecemos essa metáfora que o nome do filme provoca, que é uma reflexão sobre estarmos voltando para os trilhos, retomando a caminhada para o futuro. Só há futuro quando há perspectiva, quando há força de se viver no coletivo. Saímos de um momento tenebroso, obscuro e retrógrado, para um momento de caminhar para frente e o Carnaval faz parte dessa caminhada, ele vai representar o grande encontro que a gente sonhou em restabelecer nesse tempo longe. “De Volta Para O Futuro” também estabelece uma relação com a estética do filme, e não só esse, como outros filmes tomamos como inspiração, que é um old fashion do futuro. Estamos brincando com esses elementos, mas a grande ideia era tratar desse retorno à vida e à celebração", disse ela.