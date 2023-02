Ivete Sangalo aposta no brilho ao se vestir de Space Cowgirl para o início do carnaval

É carnaval! Ivete Sangalo sai pelas ruas de Salvador com o seu bloco e aposta em look vermelho com muito brilho

A cantora Ivete Sangalo está de volta ao carnaval de rua de Salvador, na Bahia. Depois de dois anos sem a folia de rua por causa da pandemia, a estrela deu o pontapé inicial na folia na tarde desta quinta-feira, 16, com um trio elétrico.

Ivete caprichou na escolha do figurino para a tarde especial. A estrela usou uma fantasia de Space Cowgirl, que segue o conceito de retro futurismo e uma ideia romântica do futuro.

Neste ano, os looks de Ivete para a folia seguem o tema de 'De Volta Para o Futuro' e foram criados pela stylist Patricia Zuffa em parceria com a própria cantora. Além disso, ela usará kimonos da marca Maria Sanz sempre antes de subir ao trio. Ela anima o público com as canções do seu EP recém-lançado, chamado Chega Mais, e também com os grandes sucessos de sua carreira.

"Estabelecemos essa metáfora que o nome do filme provoca, que é uma reflexão sobre estarmos voltando para os trilhos, retomando a caminhada para o futuro. Só há futuro quando há perspectiva, quando há força de se viver no coletivo. Saímos de um momento tenebroso, obscuro e retrógrado, para um momento de caminhar para frente e o Carnaval faz parte dessa caminhada, ele vai representar o grande encontro que a gente sonhou em restabelecer nesse tempo longe. “De Volta Para O Futuro” também estabelece uma relação com a estética do filme, e não só esse, como outros filmes tomamos como inspiração, que é um old fashion do futuro. Estamos brincando com esses elementos, mas a grande ideia era tratar desse retorno à vida e à celebração", disse ela.

A transmissão do trio elétrico de Ivete Sangalo foi feita pela Globo na tarde desta quinta-feira, 16. A cantora apareceu emocionada ao comandar a multidão. "Quero agradecer a oportunidade da gente poder pular carnaval de novo, poder se encontrar. Agradecer a Deus e todos os Orixás por essa orutnidade de estar em salvador, na Bahia, fazendo a pipoca da veveta junto com vocês", contou.

Ivete Sangalo exibe detalhe da maquiagem

Para o seu primeiro dia de carnaval em 2023, a cantora Ivete Sangalo caprichou na escolha da maquiagem. A estrela surgiu com uma maquiagem poderosa e feita em tons de rosa, com direito a pedras brilhantes.