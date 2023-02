Ivete Sangalo encanta seguidores com parabéns para filhas: ‘Minhas vidinhas’

Filhas de Ivete Sangalo fazem aniversário e ganham linda declaração de amor da mamãe babona

Nesta sexta-feira, 10, as filhas da cantora de axé Ivete Sangalo (50), Marina e Helena (5), completaram cinco anos de idade! E para celebrar a data tão especial, a famosa compartilhou um vídeo com diversos registros fofos das pequenas, acompanhado de um texto sensacional e apaixonado.

“Minhas crias, minhas vidinhas, meus amores infinitos. Meu Deus obrigada por esse presente lindo que são essas minhas filhas tão lindas e tão amorosas”, começou a cantora, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

“Mamãe ama tanto tanto, e deseja que a vida seja repleta de alegria, muita saúde e todo amor que houver nessa vida todinha. Viva minhas borboletas ! Viva meus passarinhos”, completou a mamãe babona, na postagem com um vídeo das pequenas curtindo o bolo de aniversário, brincando, e muitos outros momentos divertidos e fofos.

Os comentários foram inundados de elogios e parabenizações para a duplinha de gêmeas. “Meus passarinhos”, escreveu a cantora Simone Mendes, junto de alguns corações vermelhos. “Tia Preta ama demais”, exclamou a cantora Preta Gil. “Parabéns meu amor! Que Deus continue abençoando a sua família”, exaltou Sheila Mello. Além dos diversos emojis de carinhas apaixonados, corações e parabéns enviados para as filhas de Ivete.

Veja a publicação da cantora Ivete Sangalo parabenizando as filhas Marina e Helena pela chegada dos cinco anos de idade:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo)



‘Chega Mais’: Ivete Sangalo fala sobre novo projeto, amor ao carnaval e mais

Ivete Sangalo deu uma entrevista coletiva para falar um pouco sobre seu mais novo projeto, o EP de cinco faixas ‘Chega Mais’! Durante a conversa com jornalistas, a artista deu detalhes das inspirações do projeto, explicou o amor pela festa que é o Carnaval e muito mais!

‘Chega Mais’ é o mais novo projeto da cantora para poder celebrar o retorno da comemoração do Carnaval, que volta em 2023 após dois anos sem os consagrados trios elétricos e aglomeração, por conta da pandemia da Covid-19.

Indo pelo caminho contrário de muitos artistas, que apostam em um single, ou seja, uma única música que estoure e seja o grande hit do Carnaval, Ivete investiu em um EP de cinco faixas. “Eu não lanço música com o objetivo dela ser a música do Carnaval, ela tem uma importância para mim”, explicou.