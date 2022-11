Marido de Ivete Sangalo desabafa sobre dificuldade de ter filho com pessoa famosa

Marido de Ivete Sangalo, Daniel Cady revela um problema que teve para criar os filhos

O nutricionista Daniel Cady (37), que é marido da cantora Ivete Sangalo (50), revelou que nem sempre é fácil criar os filhos que são frutos do casamento com uma pessoa famosa. Ele contou que o casal precisou lidar com as regalias que as crianças recebem por serem famosas.

Em participação no podcast Pod.com, ele garantiu que o casal conseguiu superar a dificuldade para que os filhos cresçam como crianças comuns.

"Ter um filho já é difícil. Ter um filho com uma pessoa famosa... Um dos primeiros problemas que enfrentei foi meu filho na escola. Descobri que não estava pegando fila. Privilégio. Rapaz, fiquei louco. Também chegavam muitos presentes, muitas regalias. Eu falava: 'Poxa, a gente tem o maior cuidado aqui, eu e a mãe [Ivete], para poder trabalhar desde pequenininho que ele é uma pessoa comum, qualquer. A gente nunca deu uma carteirada, parada em blitz, sei lá", disse ele.

Ivete e Daniel são pais de três crianças: Marcelo e as gêmeas Helena e Marina.

Daniel Cady relembra o início do romance com Ivete Sangalo

Recentemente, Daniel Cady relembrou o início do namoro com Ivete Sangalo. Os dois se conheceram em Salvador e se apaixonaram.“Ela me ligou e me chamou para assistir um filme. Aquele rala e rola, fomos para cima do sofá. Depois, ficamos abraçados e parecia que a gente já estava junto há muito tempo. Tinha uma intimidade que foi fora do comum. Era como se fosse marido e mulher. Nunca tinha rolado isso.”

Daniel ainda contou que Ivete o alertou sobre como seria sua vida se ficasse com ela, perseguição, procurar saber quem ele é, e durante meses falou que apenas ficavam escondidos e em público fingiam que nada estava acontecendo. Mas depois de três meses, eles decidiram conversar. “Eu perguntei para ela o que estava acontecendo entre a gente e ela disse: ‘Você vai ser o pai dos meus filhos. Você está disposto a ter um filho?’. E eu falei que não precisava nem pensar, que ela era a mulher da minha vida também”, contou.