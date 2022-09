Marido de Ivete Sangalo, Daniel Cady, conta como foi a primeira noite deles: “Fora do comum”

Daniel Cady, que é casado com Ivete Sangalo, relembra o início da história deles e como se apaixonaram

Daniel Cady (37) contou em entrevista sobre sua relação com a cantora e esposa Ivete Sangalo (50). Primeiramente, ele havia sido contratado como nutricionista pessoal da artista, mas se apaixonaram e Ivete tomou a iniciativa. Daniel revelou como foi a primeira vez do casal: “Fora do comum”.

Em entrevista para um podcast, o nutricionista disse: “Ela me ligou e me chamou para assistir um filme. Aquele rala e rola, fomos para cima do sofá. Depois, ficamos abraçados e parecia que a gente já estava junto há muito tempo. Tinha uma intimidade que foi fora do comum. Era como se fosse marido e mulher. Nunca tinha rolado isso.”

Daniel ainda contou que Ivete o alertou sobre como seria sua vida se ficasse com ela, perseguição, procurar saber quem ele é, e durante meses falou que apenas ficavam escondidos e em público fingiam que nada estava acontecendo. Mas depois de três meses, eles decidiram conversar. “Eu perguntei para ela o que estava acontecendo entre a gente e ela disse: ‘Você vai ser o pai dos meus filhos. Você está disposto a ter um filho?’. E eu falei que não precisava nem pensar, que ela era a mulher da minha vida também”, contou.

Veja Daniel Cady contando sobre como conheceu Ivete Sangalo:

Ivete Sangalo fez questão de parabenizar o marido, Daniel Cady, nas redes sociais no Dia do Nutricionista

No Instagram, a cantora Ivete Sangalo homenageou o amado, Daniel Cady, com quem é casada desde 2011 e tem três filhos, Marcelo (12) e as gêmeas Helena e Marina, de 4 anos de idade, para o Dia do Nutricionista.

A famosa publicou uma foto antiga onde posa dando um beijo em Daniel e fez uma declaração. "Hoje é dia do nutricionista! Nós temos o melhor @danielcady", se derreteu Ivete Sangalo na legenda da postagem.

