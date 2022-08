Ivete Sangalo se declara ao marido, Daniel Cady, no Dia do Nutricionista: ''Temos o melhor''

Cantora Ivete Sangalo presta homenagem para o marido, Daniel Cady, com quem tem três filhos, Marcelo e as gêmeas Helena e Marina

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 11h01

Nesta quarta-feira, 31, é comemorado o Dia do Nutricionista, e claro, Ivete Sangalo (50) fez questão de parabenizar o marido, Daniel Cady (37), nas redes sociais!

Em seu feed no Instagram, a artista, que agora tem seu próprio programa na TV Globo, o Pipoca da Ivete, homenageou o amado, com quem é casada desde 2011 e tem três filhos, Marcelo (12) e as gêmeas Helena e Marina, de 4 anos de idade.

A famosa publicou um registro antigo em que aparece dando um beijo no marido e fez uma declaração ao celebrar a data especial. "Hoje é dia do nutricionista! Nós temos o melhor @danielcady", se derreteu Ivete Sangalo na legenda da postagem.

Vale lembrar que recentemente a artista não foi reconhecida pelo jornalista William Bonner (58) em saída no estacionamento da Globo. Após a repercussão do momento, o âncora do Jornal Nacional se manifestou e pediu desculpas para a amiga.

Ivete Sangalo homenageia o marido, Daniel Cady:

Ver essa foto no Instagram A post shared by Veveta (@ivetesangalo)

Marido de Ivete Sangalo recebe ajuda de uma das filhas na cozinha

Recentemente, Daniel Cady dividiu com os seguidores um vídeo fazendo uma receita na companhia da filha, Helena. A fofura da pequena chamou a atenção dos fãs da família. Nas imagens, a menina faz parte de toda a produção do bolo de banana com calda de chocolate com o papai. Quem também fez uma aparição já no final do vídeo foi Marina, também filha do casal. "Fala meu povo!! Corre que tem receita nova no canal! Dessa vez a convidada especial é a minha loirinha Helena", escreveu ele.

Ivete babou com a cena: "Meu Deus quanto amor meu Deus! Mamãe ama tanto. Agora eu to aqui deitada no chão da Br. Minha vida toda paradinha nesse vídeo. Parceirinhos".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!