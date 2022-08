Marido de Ivete Sangalo recebe a ajuda da filha, Helena, na cozinha: ''Minha loirinha''

Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, encantou os seguidores com um vídeo cozinhando com a ajuda da filha, Helena

Daniel Cady (37) dividiu com os seguidores um vídeo fazendo uma receita na companhia de alguém muito especial: a filha, Helena (4). A fofura da pequena chamou a atenção dos fãs da família.

Nas imagens, a menina faz parte de toda a produção do bolo de banana com calda de chocolate com o papai. Quem também fez uma aparição já no final do vídeo foi Marina (4), também filha do casal.

"Fala meu povo!! Corre que tem receita nova no canal! Dessa vez a convidada especial é a minha loirinha Helena", escreveu o marido de Ivete Sangalo (50).

E claro que a cantora se derreteu com a cena dos dois. "Meu Deus quanto amor meu Deus! Mamãe ama tanto", "Agora eu to aqui deitada no chão da Br. Minha vida toda paradinha nesse vídeo. Parceirinhos", disparou ela.

"Que família linda", disse uma internauta; "Fofura demais", declarou outra; "Iti malia que lindos", disparou uma terceira.

