Daniel Cady baba pela participação das filhas no show de Ivete Sangalo: ''Batizando para o carnaval''

O marido de Ivete Sangalo mostrou um vídeo fofíssimo de Helena e Marina curtindo o show da mãe

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 14h11

As gêmeas Helena (4) e Marina (4) chamaram a atenção da web ao participarem do primeiro show da mãe, Ivete Sangalo (50). As pequenas marcaram presença na apresentação da cantora nos Estados Unidos e explodiram o fofurômetro ao curtirem o show ao máximo.

E claro que o papai coruja, Daniel Cady (37), se derreteu pelas herdeiras tanto na plateia quanto no palco. No perfil do Instagram, o nutricionista compartilhou um vídeo das gêmeas assistindo à performance de mainha e se encantou. "Batizando para o carnaval", escreveu ele na legenda da publicação.

Os fãs da família lotaram os comentários. "Farra boa! Estão enormes e lindas", "Que lindas curtindo o show da mamãe com o papai do lado", "Ano que vem tem o trio em cima do elétrico", dispararam.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE IVETE SANGALO