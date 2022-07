Filhas de Ivete Sangalo roubam a cena ao dançarem com a mãe no palco pela primeira vez

Cantora Ivete Sangalo baba ao compartilhar vídeo com as filhas gêmeas, Helena e Marina, em apresentação nos Estados Unidos

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 10h34

Alerta fofura! A cantora Ivete Sangalo (50) deixou os seguidores babando ao compartilhar um momento encantador que viveu com as filhas durante apresentação nos Estados Unidos.

A artista surgiu em um vídeo fofo ao lado as gêmeas, Helena e Marina, de 4 anos, frutos de seu casamento com o nutricionista Daniel Cady (37), com quem também tem Marcelo (12).

Ela publicou o registro em que aparece dançando com as herdeiras em palco de apresentação em Orlando, no Florida Cup Fun Fest, na noite de domingo, 17.

"Primeiro show da mamãe! Quanta felicidade. Mãe ama tanto @multishow. Obrigada ao Papai @danielcady por se jogar junto", se derreteu Ivete na legenda do post.

Momentos antes, Ivete postou vídeo mostrando o gingado ao lado de Xanddy, do Harmonia do Samba, Carla Perez e Edson Cardoso, o Jacaré do grupo É O Tchan. A mamãe coruja ainda se derreteu ao mostrar o talento do primogênito na percussão: "Muita farra e alegria em Orlando! Obrigada @fcseries @universalparksbrasil. Demais! @xanddy @carlaperez @pretojack que energia encontrar vocês. Muito amor. Meu filho, meu orgulho!!!!".

Ivete Sangalo surge com Regina Casé nos bastidores de seu novo programa

Recentemente, Ivete Sangalo posou com Regina Casé (68) nos bastidores de seu novo programa, Pipoca da Ivete, na TV Globo. Ambas estavam caracterizadas como as famosas personagens da TV, Perpétua e Tieta, dando largos sorrisos para as lentes das câmeras. A atriz falou com carinho de sua participação no programa: "Fiquei muito feliz de ser convidada para a primeira Pipoca Da Ivete, programa da Ivete Sangalo que estreia em breve e eu estarei lá! Não é demais? Olha só nós duas aí, prontas para entrar em ação. Agora me diz: quem lembra que personagens são esses?".

Confira o momento encantador de Ivete Sangalo com as filhas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo)