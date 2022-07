Regina Casé surge ao lado de Ivete Sangalo nos bastidores do 'Pipoca': ''Fiquei muito feliz de ser convidada''

Regina Casé publicou um clique coladinha com Ivete Sangalo nos bastidores do Pipoca, novo programa da cantora

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 16h25

Nesta quinta-feira, 14, Regina Casé (68) decidiu usar suas redes sociais para exibir os bastidores de gravação do Pipoca, novo programa de Ivete Sangalo (50).

A atriz publicou alguns cliques onde ela aparece ao lado da cantora, enquanto ambas estavam caracterizadas como as famosas personagens da TV, Perpétua e Tieta, dando largos sorrisos para as lentes das câmeras.

Na legenda, ela falou com carinho de sua participação no programa: "Fiquei muito feliz de ser convidada para a primeira Pipoca Da Ivete, programa da Ivete Sangalo que estreia em breve e eu estarei lá! Não é demais? Olha só nós duas aí, prontas para entrar em ação. Agora me diz: quem lembra que personagens são esses?"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que legal!", disse um. "Eu amei!", falou outro. "Estou na expectativa de assistir logo esse programa", escreveu um terceiro.

Ivete também não perdeu tempo e se derreteu nos comentários: "Eu lhe amo demais! Nois ta como?".

Confira os cliques de Ivete Sangalo e Regina Casé nos bastidores do Pipoca: