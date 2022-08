Ivete Sangalo responde ao pedido de desculpas de William Bonner

Ivete Sangalo se pronuncia após ver o vídeo de desculpas de William Bonner sobre quando ele a ignorou na porta da Globo

A cantora Ivete Sangalo (50) decidiu responder para William Bonner (58) após o vídeo de pedido de desculpas dele. Tudo começou quando ela foi cumprimentá-lo na saída do estacionamento da Globo nesta semana e ele não a reconheceu. Assim, um vídeo do momento viralizou na internet e ele foi acusado de ignorá-la. Bonner gravou um vídeo para dizer que não percebeu que era Ivete e pediu desculpas.

Agora, ela gravou stories no Instagram para revelar que não ficou magoada com a situação e disse que ama o apresentador. “William, tudo Bonner? Tá tudo Bonner, meu amor. Bati no seu vidro, você não me viu, mas quero dizer que você é um encanto, meu carinho, meu amigo querido. Eu te amo”, disse ela.

Ivete estava na gravação do programa Pipoca da Ivete quando gravou os stories e mostrou a plateia mandando um recado para ele. “Nós também [te amamos]”, afirmaram.

Relembre o pedido de desculpas de William Bonner

Após o vídeo do momento de sua saída da Globo viralizar, William Bonner gravou um vídeo para o Instagram para revelar que não percebeu que era Ivete Sangalo na porta do estacionamento.

“Eu tenho a sensação de que a idade, quando vai chegando, vai dando uns sinais muito lentos e sutis. Ontem, no fim da minha jornada de trabalho, que não foi uma jornada comum, eu estava saindo bem cansado lá da Globo e tinha um grupo fazendo a maior festa na porta do estacionamento. Sabe assim: acenando, sorrindo, gritando, batendo no vidro do meu carro", disse ele.

E completou: "É claro que aquilo faz um bem danado, abri um sorriso, acenei pra todo mundo, mas cumpri o protocolo de segurança da empresa, não pode baixar o vidro em uma situação como essa, mas saí de lá energizado, foi muito bom. Aí eu fui dormir e acordei hoje e soube que a Ivete Sangalo estava de roupão ali no meio daquele grupo... Desculpa, majestade! Te amo muito".

