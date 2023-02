Ivete Sangalo toca com filho no carnaval de Salvador

Ivete Sangalo exibe talento de seu filho de 13 anos e os dois tocam juntos em bloco em Salvador

A cantora Ivete Sangalo (50) chamou atenção com seu último post, publicado na última sexta-feira, onde ela canta com seu filho no bloco de Salvador. No vídeo divulgado, a famosa aparece em frente ao Marcelo, seu filho de apenas 13 anos, que arrasa na percussão do evento.

Na legenda da publicação, a cantora se emocionou e elogiou o filho com uma mensagem de carinho: "Meu filho, meu amor, meu presente, meu carnaval. Te amo meu filho lindo! Marcelo Sangalo Cady", escreveu Ivete para Marcelo. A famosa também deixou uma legenda no vídeo: "Meu filho, você tocando lindo com mamãe é o meu maior presente. Te amo". Confira!

Look todo vermelho: Ivete chama atenção com look de Cowgirl super glamouroso!

Na apresentação em questão, Ivete apostou em uma produção chamativa com direção criativa de Patrícia Zuffa. A famosa apostou em um visual que está bem em alta no exterior e misturou com estéticas chamativas, deixando a apresentação ainda mais interessante ao público! A cantora usou um look monocromático inteiro em vermelho, misturando estilos como Space Cowgirl, Alien e Space Driver. Bem diferente. A famosa apostou em um visual com um chapéu característico de Cowgirl, com franjas e botar de cano alto, o outfit inteiro era repleto de brilhos para dar um toque de sofisticação.

Ivete apostou também em uma maquiagem com um delineado gráfico de gatinho vermelho, que está em tendência atualmente, cílios postiços e uma pele sem imperfeições e natural, com um acabamento maus leve. Um iluminador com bastante brilho e blush e batom no mesmo tom, em uma coloração clara e rosada.