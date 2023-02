Ivete Sangalo impressiona ao tocar percussão ao lado do filho: "Que vibe"

A cantora Ivete Sangalo agitou o público ao tocar percussão ao lado do filho, Marcelo, no Bloco Coruja, em Salvador

Neste sábado, 18, Ivete Sangalo (50) impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo tocando percussão ao lado do filho, Marcelo Sangalo (13).

A cantora e o herdeiro, fruto de seu relacionamento com Daniel Cady (37), agitaram o público do Bloco Coruja, no Circuito Barra Ondina, em Salvador, Bahia, e ao dividir o momento em seu perfil no Instagram, ela se derreteu.

"A gente junto é muito onda!!! Começou o @blococorujaoficial #CarnavalComIvete", disse a artista na legenda da publicação.

Os internautas ficaram impressionados com o talento e a energia da dupla, e encheram a publicação de elogios. "Que vibe", disse um seguidor. "Coisa linda", comentou uma admiradora. "Que coisa mais linda de ver! Que mãe parceira e vitoriosa!", falou outra. "Que lindo. Tá no sangue", escreveu uma fã.

Nesta última sexta-feira, 17, Ivete se emocionou e rasgou elogios ao compartilhar um vídeo do filho arrasando na percussão enquanto ela anima a multidão que estão acompanhando seu trio elétrico. "Meu filho, meu amor, meu presente, meu carnaval. Te amo meu filho lindo! Marcelo Sangalo Cady", escreveu Ivete para Marcelo. A famosa também deixou uma legenda no vídeo: "Meu filho, você tocando lindo com mamãe é o meu maior presente. Te amo", declarou ela.

Confira o vídeo de Ivete Sangalo tocando ao lado do filho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo)

