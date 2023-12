Isis Valverde fica noiva de empresário durante festa

Após oito meses de namoro, Isis Valverde fica noiva de empresário; pedido aconteceu durante festa na última sexta-feira, 15

A atriz Isis Valverde está noiva após oito meses de namoro com empresário. Neste domingo, 17, o colunista Leo Dias deu a notícia sobre a artista, que recebeu o pedido do amado durante uma festa na sexta-feira, 15.

A equipe da famosa então confirmou que realmente eles assumiram o compromisso após ambos terem completado mais de um ano do fim do casamento que viviam.

Vale lembrar que Isis Valverde foi casada com o modelo André Resende, com quem teve o filho, Rael Valverde Resende, de 5 anos. Já o noivo dela, é o pai dos filhos da cantora Wanessa Camargo, José Marcus e João Francisco.

Recentemente, os netos de Zezé Di Camargomarcaram presença no aniversário do enteado do pai e surgiram curtindo com o pequeno o festão dele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Fim do casamento de Isis Valverde

Em fevereiro do ano passado, a atriz Isis Valverde anunciou o fim de seu casamento com o pai de seu filho. A atriz tinha subido ao altar com o modelo em 2018. Na ocasião, ela falou sobre a decisão de não ficarem mais juntos.

"Quando um amor se transforma e uma relação acaba, não significa que aquele relacionamento não deu certo. O amor continua, mas de outro jeito, assim como o respeito. E em nome do respeito e da transparência gostaria de contar que eu e André, após seis anos, decidimos seguir caminhos diferentes", falou sobre a escolha que tomaram.

Por fim, a atriz ressaltou que manteriam uma boa relação para o bem de Rael: "Continuaremos sempre a fazer parte um da vida do outro, especialmente porque temos um amor maior em comum: Rael. Ele sempre será nossa prioridade, obrigada pela compreensão de todos".