Prestes a estrear em filme internacional, Isis Valverde fala sobre voltar às novelas

Após concluir as gravações de seus primeiro filme internacional, Isis Valverde fala sobre projetos futuros e a possibilidade de voltar às novelas

A atriz Isis Valverde está pronta para começar a apostar em sua carreira internacional. Em breve, a estrela irá estrear em Hollywood em novo filme ao lado de Sylvester Stallone e mostrou que está super focada nesta nova fase em sua vida profissional. Com isso, ela não tem nenhuma intenção de voltar à televisão brasileira em breve.

Respondendo uma caixinha de perguntas nos stories de seu Instagram nesta terça-feira, 26, a artista falou um pouco mais sobre o assunto com seus seguidores. "Tem planos de voltar as novelas?", questionou um internauta e Isis foi sincerona.

"Gente, tem 'Ângela' agora no Amazon Prime e enfim, logo logo vocês vão ver um trabalho meu que vai estrear em breve. Mas assim, novela realmente eu não tenho nada engatilhado para vocês assistirem", confessou Isis, citando seu mais novo projeto no streaming.

Mesmo sem planos de voltar à TV, a atriz convidou seus fãs de lhe seguirem em sua nova fase. "Mas [em breve terão] muitos outros projetos que logo vão estar aí vocês assistirem. Eu vou ficar muito feliz de vocês acompanharem tudinho de perto. Amo vocês", finalizou a atriz.

Isis Valverde fez sua última novela na Globo em 2019, quando participou de Amor de Mãe. Desde então, ela vem se dedicando a expandir sua carreira para o âmbito internacional. Em breve, ela estrelará no filme norte-americano Alarum, que conta com Sylvester Stallone e Scott Eastwood, filho de Clint Eastwood, no elenco.

Isis Valverde relembra estreia na TV

No último dia 13, Isis Valverde relembrou sua primeira personagem na televisão ao estrelar como Ana do Véu em Sinhá Moça, novela da Globo, em 2006. Em suas redes sociais, a atriz compartilhou alguns registros caracterizadas como a personagem e falou sobre sua estreia na TV.

"19 Anos da minha primeira novela! É tão especial lembrar desses inícios, gente! Participar de Sinhá Moça, fazer o remake de Ana do Véu, essa personagem tão emblemática que já havia sido interpretada lindamente pela @patriciapillar em 86. Por conta desse mistério todo com o rosto da Ana do Véu, eu fiquei mais ou menos 1 mês andando de óculos e boné, muitos colegas de elenco também não me conheciam, então aquela revelação tão assistida pelo Brasil, também foi pra boa parte do elenco e equipe kkkkkkkk Fiquei muito emocionada esse dia, foi lindo. Sou muito grata ao Benedito Ruy Barbosa por ter confiado em mim e me presenteado com esse papel. Um beijo especial a cada um de vocês que me acompanha desde a minha primeira novela!!!", escreveu Isis na legenda da publicação.