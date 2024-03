Isis Valverde relembra estreia na TV e personagem misterioso: "Não me conheciam"

A atriz Isis Valverde relembrou sua estreia na televisão há 18 anos na novela 'Sinhá Moça', da TV Globo, interpretando Ana do Véu

Isis Valverde usou as redes sociais nesta quarta-feira, 13, para relembrar sua primeira personagem na televisão. Em 2006, a atriz estreou nas telinhas no remake da novela Sinhá Moça, da Globo, interpretando Ana do Véu, e falou sobre dar vida a personagem que tinha sido vivida por Patrícia Pillar na primeira versão.

"18 Anos da minha primeira novela! É tão especial lembrar desses inícios, gente! Participar de Sinhá Moça, fazer o remake de Ana do Véu, essa personagem tão emblemática que já havia sido interpretada lindamente pela Patricia Pillar em 86", começou.

Em seguida, Isis contou que na época muitos atores da novela também não sabiam quem estava interpretando a personagem, para manter o segredo em relação a sua identidade. "Por conta desse mistério todo com o rosto da Ana do Véu, eu fiquei mais ou menos 1 mês andando de óculos e boné, muitos colegas de elenco também não me conheciam, então aquela revelação tão assistida pelo Brasil, também foi pra boa parte do elenco e equipe kkkkkkkk. Fiquei muito emocionada esse dia, foi lindo", confessou.

Por fim, a atriz se mostrou grata pelo seu primeiro papel na televisão. "Sou muito grata ao Benedito Ruy Barbosa por ter confiado em mim e me presenteado com esse papel. Um beijo especial a cada um de vocês que me acompanha desde a minha primeira novela!!!", finalizou.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Isis Valverde relembra grave acidente de carro

Recentemente, Isis Valverde abriu uma caixinha de perguntas e foi questionada sobre o acidente de carro que sofreu em 2014. Na época, a atriz tinha 26 anos e estava no ar com a personagem Antônia, na minissérie "Amores Roubados". Após o automóvel em que estava bater em um barranco e capotar, ela foi hospitalizada com uma fratura na primeira vértebra da coluna cervical.

"Foi muito difícil voltar a entrar em um carro. Fiquei um bom tempo com medo, não queria andar de carro, sabe? Até hoje, quando tem alguém dirigindo e a pessoa está andando um pouco rápido, me dá um pouco de desespero. Muito louco a cabeça da gente, mas eu faço análise, então me ajudou bastante. Foi bem no meu tempo essa volta", explicou.