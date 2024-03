Isis Valverde relembra grave acidente de carro: "Muito difícil"

Na última quinta-feira, 7, Isis Valverde relembrou acidente que fraturou sua coluna cervical e fez análise sobre como superou o trauma

Na última quinta-feira, 7, Isis Valverde aproveitou para conversar com os seguidores nas redes sociais. Por meio de uma caixinha de perguntas, a atriz foi questionada sobre o acidente de carro sofrido por ela em 2014. Na época, a atriz tinha 26 anos e estava no ar com a personagem Antônia, na minissérie "Amores Roubados".

Após o automóvel em que estava bater em um barranco e capotar, ela foi hospitalizada no Barra D’Or, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, com uma fratura na primeira vértebra da coluna cervical e, por esse motivo, precisou usar um colete. “Foi muito difícil voltar a entrar em um carro. Fiquei um bom tempo com medo, não queria andar de carro, sabe?", compartilhou a atriz.

“Até hoje, quando tem alguém dirigindo e a pessoa está andando um pouco rápido, me dá um pouco de desespero. Muito louco a cabeça da gente, mas eu faço análise, então me ajudou bastante. Foi bem no meu tempo essa volta”, explicou.

Isis Valverde desabafa sobre dificuldades com alimentação devido doença

A atriz Isis Valverde usou suas redes sociais para desabafar sobre uma dificuldade que encontra em seu dia a dia. Diagnosticada com a doença celíaca, uma condição autoimune desencadeada pelo glúten, a artista confessou que encontra problemas na hora de se alimentar, principalmente durante viagens.

Viajando para Nova York, nos Estados Unidos, para aproveitar seu aniversário, Isis aproveitou um vôo para responder seus seguidores em uma caixinha de perguntas em seus stories. Na ocasião, ela foi questionada por um internauta sobre sua doença. "Tem dificuldade de se alimentar nos lugares por conta da doença celíaca?", perguntou seu fã.

A atriz foi honesta e desabafou sobre o problema. "Cara, vou te falar, tenho dificuldade sim de me alimentar. Às vezes, eles falam que não tem glúten e tem. Aí fica tudo meio ruim para mim", iniciou Isis, que ainda falou que nos EUA é um pouco mais fácil de lidar com sua doença.

"Aqui nos Estados Unidos especificamente, eu tenho uma liberdade muito grande quando vou nos lugares, que até no menu tem escrito que contém glúten e que não contém glúten. Às vezes, tem lugares que eu vou que tem menu especial, então nem preciso ficar procurando o que não tem glúten, porque tem só que eu posso comer", contou a artista.