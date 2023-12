Uma fortuna! Saiba quanto custou a aliança que Isis Valverde ganhou em noivado

Saiba quanto custou a aliança que Isis Valverde ganhou em noivado; ela foi pedida em casamento durante uma festa realizada neste final de semana

A atriz Isis Valverde surpreendeu os fãs ao ficar noiva em uma festa realizada neste final de semana em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Só que essa não foi o único detalhe que encantou os seguidores da bela.

É que ela ainda foi presenteada com uma aliança luxuosa para marcar o momento do "sim". Segundo informações do portal Leo Dias, a artista ganhou uma joia que custa o valor de um apartamento.

De acordo com as informações, o empresário presenteou a atriz com um anel avaliado em R$ 500 mil reais. Até o momento, o design da peça é mentido em segredo, já que os dois decidiram levar o relacionamento longe dos holofotes.

Vale lembrar que Isis Valverde foi casada com o modelo André Resende, com quem teve o filho, Rael Valverde Resende, de 5 anos. Já o noivo é o pai dos filhos da cantora Wanessa Camargo, José Marcus e João Francisco.

Fim do casamento de Isis Valverde

Em fevereiro do ano passado, a atriz Isis Valverde anunciou o fim de seu casamento com o pai de seu filho. A atriz tinha subido ao altar com o modelo em 2018. Na ocasião, ela falou sobre a decisão de não ficarem mais juntos.

"Quando um amor se transforma e uma relação acaba, não significa que aquele relacionamento não deu certo. O amor continua, mas de outro jeito, assim como o respeito. E em nome do respeito e da transparência gostaria de contar que eu e André, após seis anos, decidimos seguir caminhos diferentes", falou sobre a escolha que tomaram.

Por fim, a atriz ressaltou que manteriam uma boa relação para o bem de Rael: "Continuaremos sempre a fazer parte um da vida do outro, especialmente porque temos um amor maior em comum: Rael. Ele sempre será nossa prioridade, obrigada pela compreensão de todos".







Como informado por aqui, o casal está junto há oito meses, porém, eles assumiram o romance publicamente apenas em junho. Desde então, eles passaram a compartilhar com seguidores momentos de lazer, viagens e até eventos de trabalho que vão juntos.