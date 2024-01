Filhos de Wanessa Camargo curtem passeio com Isis Valverde enquanto a mãe está no BBB

A atriz Isis Valverde foi flagrada passeando em um shopping do Rio de Janeiro com os dois filho de Wanessa Camargo, que está no 'BBB 24'

Neste domingo, 14, Isis Valverde foi flagrada passeando em um shopping do Rio de Janeiro ao lado de seu filho, Rael, de cinco anos, e dos enteados José Marcus, de 12 anos, e João Francisco, de 9 anos, filhos da cantora Wanessa Camargo, que está participando do BBB 24.

Para o passeio, a atriz surgiu usando um look todo estiloso: uma camiseta marrom, shorts jeans, um sapato de salto alto preto e óculos escuros. Além das crianças, a artista estava acompanhado do noivo, o empresário Marcus Buaiz, que se separou da filha de Zilu e Zezé Di Camargo em 2022.

No dia 5 de janeiro, o filho mais velho e Wanessa e Marcus completou 12 anos de vida, e nos Stories do Instagram, Isis parabenizou o menino. A atriz postou uma foto da festa de aniversário de José, e o homenageou. "Um presente você nas nossas vidas! Parabéns, pequeno grande homem! A cada dia te admiro mais", escreveu ela para o enteado.

Confira as fotos:

Isis com filhos de Wanessa - Foto: Edson Douglas/AgNews

Isis passeia com filho de Wanessa - Foto: Edson Douglas/AgNews

Isis no shopping com filhos de Wanessa - Foto: Edson Douglas/AgNews

Wanessa Camargo revela que filhos gostam de Isis Valverde

Confinada no BBB 24, Wanessa Camargo se reuniu com alguns brothers no confinamento para conversar sobre questões da vida. Ao longo da madrugada da última quarta-feira, 10, a cantora surpreendeu ao falar sobre Isis Valverde, noiva de seu ex-marido.

Wanessa foi casada com o empresário por 17 anos e anunciou o fim do relacionamento em 2022. Atualmente, ela namora com o ator Dado Dolabella, com quem viveu um romance no início dos anos 2000. "Ele [ex-marido] está feliz, está bem. Ele vai casar primeiro que eu. A menina [Isis Valverde] é super gente boa, as crianças estão adorando ela, então assim, está tudo perfeito, tudo tão legal", declarou a filha de Zezé Di Camargo. Confira!