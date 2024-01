BBB 24: Zilu Godoy conta que virá ao Brasil para cuidar dos netos

Em conversa com a CARAS Brasil, Zilu Godoy afirmou que virá ao Brasil em fevereiro para ficar ao lado dos netos enquanto Wanessa está no BBB 24

Zilu Godoy (64) já tem viagem marcada ao Brasil. A influenciadora, que hoje mora em Orlando, nos Estados Unidos, viajará em fevereiro para ficar ao lado dos netos, enquanto a cantora Wanessa (41) está no BBB 24, e dar suporte ao empresário Marcus Buaiz (44).

"Agora no final do mês estou indo para o Brasil. O Marcus está cuidando muito bem das crianças, é um paizão presente o tempo todo", explica ela, em entrevista à CARAS Brasil. A participante do grupo Camarote do BBB 24 tem dois filhos com o empresário , João Francisco (9) e José Marcus (7).

"Estou indo porque prometi para a Wanessa que eu iria para dar um suporte para as crianças e para ele. Em fevereiro estarei aí", completa a influenciadora, que não esconde a falta que sente da filha. "Estou aqui morrendo de saudade, mas eu tenho que torcer e curtir."

Leia também: Equipe de Rodriguinho lamenta falas sobre corpo de Yasmin Brunet no BBB 24

Apesar do coração apertado de saudades, Zilu afirma que está orgulhosa da decisão da filha de encarar o desafio. Para ela, o programa será uma oportunidade para Wanessa mostrar sua essência e ser conhecida por ainda mais pessoas.

"Chorei muito quando eu realmente vi que ela estava na casa. Você não quer ver sua filha passar por situações, ser um monstro, passando privação de comida, mal e sem a família sabe? Mas, quando ela entrou, era eu chorando de um lado e a Camilla [Camargo] do outro."

Zilu afirma que o público poderá conhecer o lado pé no chão, inteligente e amoroso da cantora, deixando de lado pré-julgamentos. "Quando eu a vi na casa, eu senti um orgulho tão grande. Criei tão bem a minha filha. Ela é meu motivo de orgulho. Sabe aquela mãe realizada? Essa sou eu."

CONFIRA FOTO DE WANESSA CAMARGO, PARTICIPANTE DO GRUPO CAMAROTE DO BBB 24: