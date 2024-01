BBB 24: Equipe de Rodriguinho lamenta falas sobre corpo de Yasmin Brunet

Procurada pela CARAS Brasil, equipe de Rodriguinho lamentou falas do cantor sobre Yasmin Brunet; mãe da modelo foi às redes rebater conversa do BBB

A equipe de Rodriguinho lamentou as falas do cantor em relação ao corpo de Yasmin Brunet. O músico se tornou alvo de críticas de internautas e de Luiza Brunet, mãe da sister, após uma conversa com os confinados no BBB 24,Nizam, Lucas Pizane e Vinícius na manhã deste sábado, 13.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe do cantor reprovou a fala e afirmou que, após o BBB, o artista certamente irá reconhecer seus erros. "O Rodriguinho tem um carinho pela Yasmim no jogo e isso é nítido. Os dois estão juntos no VIP e cada vez mais próximos. Ele teve uma fala muito infeliz e errou feio na conversa com os meninos. Aliás, não só ele como todos que estavam na conversa."

"Tenho certeza que saindo de lá ele vai reconher isso e pedir desculpas para ela e todas as mulheres que se sentiram ofendidas". Os comentários foram feitos durante uma conversa no Quarto do Líder, neste sábado. Tudo começou quando Nizam perguntou a opinião dos colegas de confinamento sobre o corpo da modelo.

Leia também: Vício de Yasmin Brunet pode prejudicá-la no BBB 24; entenda

"Eu acho ela bem bonita. Já foi melhor. Ela tá mais velha hoje, mas ela é bonita ainda", disse Rodriguinho. "Eu não estou falando do rosto. O rosto é lindo. Eu achei o corpo dela meio estranho, tá ligado", respondeu Nizam.

Os brothers então elogiaram Yasmin, dizendo que ela é "gente boa" e que "surpreendeu", e Rodriguinho voltou a falar sobre a aparência da sister. "Você percebe, ela está mais velha. Ela largou mão aqui. Hoje ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão inteiro", disse. "Ela tá depositando a ansiedade", completou Pizane.

As falas repercutiram e Luiza Brunet, mãe da modelo, usou seu perfil do Instagram para rebater os comentários dos confinados. "Três homens com ego ferido porque Yasmin jamais daria bola para eles", escreveu ela, em um Stories. "Pai de cinco filhos e agressor de mulher", completou sobre o cantor. A equipe não comentou sobre as falas de Brunet.

CONFIRA TRECHO DA CONVERSA ENTRE BROTHERS DO BBB 24: