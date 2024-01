BBB 24: Luiza Brunet reage aos comentários dos brothers sobre Yasmin Brunet

Após Yasmin Brunet ter sua aparência comentada por outros brothers, Luiza Brunet reage aos comentários sobre sua filha nas redes sociais

A modelo Luiza Brunet saiu em defesa de sua filha, Yasmin Brunet, que recebeu comentários sobre sua aparência de outros participantes homens no BBB 24. Em suas redes sociais na manhã deste sábado, 13, a mãe da loira reprovou as falas de Rodriguinho, Nizam e Vinicius Rodrigues.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Luiza acordou compartilhando o vídeo do ocorrido, onde os participantes do reality show da Globo criticaram a aparência da ex-esposa de Gabriel Medina. "Ela já foi melhor, mas está mais velha hoje. Mas o rosto dela é lindo", disseram.

Inconformada com as falas, Luiza disparou: "Bom dia. Quanta ternura, educação e beleza juntas, dos machos alfa". Logo em seguida, ela citou as falas dos brothers e questionou: "Vexame nacional? Olha o diálogo dos outros príncipes da beleza".

A modelo ainda fez questão de lembrar a acusação de agressão feita por Nanah Damasceno, ex-mulher de Rodriguinho. "Pai de 5 filhos E agressor de mulher", escreveu Luiza, que citou as falas do cantor sobre os hábitos de alimentação de Yasmin.

Por fim, a mãe da loira ainda afirmou que as falas vieram de um lugar de insegurança dos brothers. "3 'homens' com ego ferido porque Yasmin jamais daria bola pra eles. Bora eliminar um a um", finalizou ela.

Confira:

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Os comentários dos brothers sobre Yasmin Brunet

Em conversa no quarto do Líder durante a madrugada deste sábado, 13, Rodriguinho, Nizam e Vinicius Rodrigues comentaram sobre o corpo de Yasmin Brunet. Na ocasião, os participantes estavam acompanhando imagens da casa através da Central do Líder enquanto conversavam.

Ao ver Yasmin se preparando para tomar banho, Nizam fez uma pergunta para os colegas. "O que vocês acham da Yasmin de corpo?", perguntou ele. Logo, Vinicius Rodrigues falou sobre seu gosto pessoal, afirmando que não gostava de loiras. "Não estou falando da cor do cabelo", respondeu Nizam, que foi recebido com risadas.

Rodriguinho foi o primeiro a responder e deixou sua opinião sobre a aparência da loira. "Ela já foi melhor, mas está mais velha hoje. Mas o rosto dela é lindo", disse o cantor. Nizam completou a fala do pagodeiro e apontou o que não lhe agradou. "O rosto dela é lindo, mas acho o corpo dela meio estranho, tá ligado? A bunda dela...", disse o executivo, que decidiu não complementar sua fala.

Rodriguinho ainda comentou sobre os hábitos de alimentação da ex-esposa de Gabriel Medina. "Você percebe que ela está mais velha. Você percebe que ela largou a mão aqui. Hoje ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão inteiro. Ela sai comendo", disse ele.