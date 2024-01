BBB 24: Brothers criticam aparência de Yasmin Brunet e internautas detonam

Em conversa no quarto do Líder, brothers criticam a aparência de Yasmin Brunet e são denotados pelos internautas; saiba mais!

Na madrugada deste sábado, 13, Yasmin Brunet teve a sua aparência criticada por outros participantes do BBB 24, da Globo. Em conversa no quarto do Líder, Rodriguinho, Nizam e Vinicius Rodrigues comentaram sobre o corpo da modelo, mas a web não reagiu bem às críticas dos brothers.

Na ocasião, os participantes estavam acompanhando imagens da casa através da Central do Líder enquanto conversavam. Ao ver Yasmin se preparando para tomar banho, Nizam fez uma pergunta para os colegas. "O que vocês acham da Yasmin de corpo?", perguntou ele.

Logo, Vinicius Rodrigues falou sobre seu gosto pessoal, afirmando que não gostava de loiras. "Não estou falando da cor do cabelo", respondeu Nizam, que foi recebido com risadas. Rodriguinho foi o primeiro a responder e deixou sua opinião sobre a aparência da loira. "Ela já foi melhor, mas está mais velha hoje. Mas o rosto dela é lindo", disse o cantor.

Nizam logo completou a fala do pagodeiro e apontou o que não lhe agradou. "O rosto dela é lindo, mas acho o corpo dela meio estranho, tá ligado? A bunda dela...", disse o executivo, que decidiu não complementar sua fala.

Rodriguinho ainda comentou sobre os hábitos de alimentação da ex-esposa de Gabriel Medina."Você percebe que ela está mais velha. Você percebe que ela largou a mão aqui. Hoje ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão inteiro. Ela sai comendo", disse ele.

No entanto, a web não reagiu bem à conversa e detonou os brothers. "A pressão estética sobre as mulheres é algo tão absurdo, que nem a YASMIN BRUNET é poupada disso", disse uma internauta. "Um monte de homem feio falando de mulher…", escreveu a ex-BBB 20, Gizelly Bicalho.

"Mais um que entrou no BBB só pra se queimar!!!", disparou outro, falando sobre Rodriguinho. "Eu não acredito que eles tiveram esta coragem e em rede nacional. Tá louco...", opinou mais um.

Confira:

Rodriguinho e Nizam sobre a aparência da Yasmin:



"Tá mais velha, mas tá bonita ainda"



"Não é mais a mesma"



"Tá comendo muito"



"O corpo é estranho"



A pressão estética sobre as mulheres é algo tão absurdo, que nem a YASMIN BRUNET é poupada dissopic.twitter.com/hCz8ya5d44 — Ana Luu (@AnaluuCEC) January 13, 2024

Um monte de homem feio falando de mulher… — Gizelly Bicalho🌪 (@gizellybicalho) January 13, 2024

Rodriguinho acabado parecendo um maracujá de gaveta falando da Yasmin, oi??????

Mais um que entrou no BBB só pra de queimar!!! — Perla nunes (@Perlanunes3) January 13, 2024