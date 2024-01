BBB 24: Rodriguinho alfineta Davi e fala sobre prêmio final: 'Já tenho'

Líder da semana, Rodriguinho criticou a defesa ao vivo de Davi após indicá-lo ao segundo paredão do BBB 24

Ao que tudo indica, o clima entre Rodriguinho e Davi é realmente de rivalidade dentro do BBB 24, da Globo. Depois de indicar o brother direto ao segundo paredão do reality show, o líder da semana se mostrou indignado com a justificativa ao vivo do motorista de aplicativo para tentar convencer o público a deixá-lo no programa.

Ao se defender da berlinda, Davi mencionou o cantor em seu discurso. A atitude do brother não agradou Rodriguinho, que não poupou críticas às palavras do colega. Enquanto recordava o momento, o artista citou o valor do prêmio final, que pode chegar a R$ 3 milhões.

"3 milhões. Legal, é dinheiro. Já tenho esse dinheiro também. Não tem emoção aqui não. Me chamando de emocionado?", disparou o líder. "No dia que um moleque de 21 anos me tirar a peruca...", completou.

Na sequência, Rodriguinho afirmou que não entrou no BBB 24 pelo dinheiro, uma vez que já conseguiu atingir o alto valor durante sua carreira profissional. "Cara, longe de mim desmerecer esse programa e esse prêmio… Só que é o seguinte. Eu vou na televisão desde os meus 10 anos de idade, 3 milhões, com todo respeito, é o que eu deixei de show", declarou.

Rodriguinho justifica indicação de Davi ao paredão do BBB 24

Durante a formação do segundo paredão, realizado na noite de sexta-feira, 12, ao ser questionado pelo apresentador Tadeu Schmidt por qual motivo decidiu indicar Davi à zona de risco, Rodriguinho explicou que não havia um motivo direto, sendo apenas por estratégia.

"Na realidade não tinha ninguém para escolher nessa primeira semana, gosto de todo mundo, inclusive dele [Davi]. Meu critério de votação é que ele votou em mim no primeiro paredão. É um jogo, estratégia", justificou o cantor.