Ex-mulher de Rodriguinho abre o jogo sobre a relação deles após a separação

Após especulações de uma indireta, Nanah esclarece sobre fim de relacionamento e como está sua relação com o cantor Rodriguinho: "As pessoas mudam"

Na última quarta-feira, 10, Nanah Damasceno, ex-mulher de Rodriguinho e influenciadora digital, deu uma declaração sobre a acusação de agressão contra o cantor quando os dois ainda eram casados. Ela contou que os dois conversaram, pediram perdão um ao outro e já se acertaram.

O assunto voltou à tona após o anúncio de que Rodriguinho está no elenco do BBB 24. O público logo relembrou o caso de 2021, em que ele havia cometido violência doméstica contra Nanah na época da separação do casal.

Por meio dos seus stories no Instagram, a influenciadora publicou o print do tema da redação de um vestibular, a qual pedia aos candidatos que escrevessem sobre a violência doméstica. Os seguidores logo especularam que ela estaria mandando uma indireta ao antigo esposo. Nanah voltou aos stories para esclarecer a situação.

"O print que eu postei foi sobre o meu vestibular. O tema da redação do meu vestibular foi esse, e eu queria gerar uma expectativa em vocês sobre a questão de eu estar fazendo vestibular - que eu fui aprovada, inclusive já postei. Queria postar mais pra frente, [...] mas não deu porque começou a gerar comentários devido à situação de que meu ex-marido, hoje está no BBB, e estão resgatando uma história antiga nossa", iniciou.

“Essa história já está muito bem resolvida. Nós nos acertamos, pedimos perdão, e eu acredito que as pessoas podem ter a chance de mudar, gente. De evoluir, de procurar melhorar. [...] Cada um seguiu seus caminhos, distantes, nos respeitando, com uma boa relação”, continua.

A influenciadora ainda ressaltou que eles buscaram ter uma boa relação por conta de seus filhos. "Acho que ninguém deve ser condenado eternamente, que as pessoas merecem segunda chance. Só que o meu print foi apenas sobre o meu vestibular".

A ex-participante do Ilha Record continuou sua declaração nos stories do Instagram. "Eu apoio mulheres que, se estão nessa situação [de serem vítimas de violência doméstica], devem denunciar, procurar ajuda. Mas eu acho que as pessoas merecem segundas chances. O fato de ele estar hoje no BBB quer dizer que ele tem uma outra vida, outro comportamento, está com outra esposa. Ele está vivendo a vida dele, e eu estou vivendo a minha vida. [...] Desejo toda a felicidade do mundo pra ele e tenho certeza que ele também torce por mim, porque nós conseguimos nos perdoar e deixar isso para trás”, concluiu Nanah.

Atualmente, Rodriguinho é casado com uma modelo

Você sabia? Hoje em dia, o cantor Rodriguinho, ex-vocalista dos Travessos, é casado com a modelo e fotógrafa Bruna Amaral. Há pouco tempo, ela contou como eles se conheceram. "Eu já era fã, né, óbvio. Mas a gente começou a se falar através do Instagram. Teve um dia que eu coloquei um repost de um show que eu tinha ido, nos stories, e ele comentou. Aí nós conversamos brevemente", disse ela ao site Gshow.

"Foi tudo rápido. A gente se conheceu, a gente começou a ficar, só que depois de três anos que a gente foi assumir", completou.