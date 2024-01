Você sabia? Rodriguinho e Belo já tiveram 'treta' no passado

Rodriguinho e Belo ficam frente a frente na casa do BBB 24, mas eles já tiveram uma desavença no passado e ficaram alguns anos sem contato. Relembre

Você sabia que os cantores de pagode Rodriguinho e Belo já tiveram uma desavença no passado? Os dois ficaram muitos anos sem contato por causa de um atrito quando eram mais jovens e no auge do sucesso. O motivo da treta entre eles foi revelado por Rodriguinho em um podcast há pouco tempo e ele também relembrou quando eles fizeram as pazes.

O assunto veio à tona nesta quinta-feira, 11, após o encontro deles no BBB 24, da Globo. Rodriguinho é um dos participantes do reality show e Belo esteve na casa do programa para ser uma das atrações da primeira festa. Relembre o motivo da treta entre os dois.

No Brito Podcast, no YouTube, Rodriguinho contou que ficou muitos anos sem falar com Belo por causa de mulher. Os dois ficaram interessados na mesma mulher e isso criou uma rivalidade entre eles que perdurou por muito tempo .

"Eu fui brigado com o Belo a vida inteira. Era palhaçada de moleque, os dois de São Paulo, briga por menininha. Então a gente brigava por besteira. Na época dos anos 90, os grupos eram como times. Tinha o time do Katinguelê, o time do Exalta, o time dos Travessos, o time do Soweto, o time do Negritude. O Belo foi o único que eu tive essa coisa de não falar durante muito tempo, mas a gente tinha essa coisa e nem sabia porque a gente tinha isso", disse ele.

Então, o cantor contou que a amizade foi reconquistada por incentivo do cantor Thiaguinho. "Chegou uma época que a gente nem lembrava mais, já tinha todo mundo casado, mas a gente continuava com isso. Quem uniu a gente foi o Thiaguinho. O Thiaguinho falava muito comigo, falava muito com o Belo. Um dia eu encontrei o Belo num show do Rio de Janeiro. Ele descendo do palco e eu de frente com ele. Aí falei: ‘ah, meu Deus do Céu, vai dar merda isso’. Ele mesmo falou ‘a gente tá véio, irmão’. Aí nos abraçamos, nunca mais deixamos de nos falar. Nos falamos todos os dias desde então! A gente tem um grupo… eu, Belo e Thiago. Hoje a gente se dá bem!", declarou.

Como Rodriguinho conheceu a esposa?

O cantor Rodriguinho faz parte do Grupo Camarote no BBB 24, da Globo, e é casado com Bruna Amaral. Relembre como eles se conheceram:

Os dois estão juntos há cerca de 3 anos e se conheceram pelas redes sociais. Em entrevista ao site Gshow, ela contou como tudo começou. "Eu já era fã, né, óbvio. Mas a gente começou a se falar através do Instagram. Teve um dia que eu coloquei um repost de um show que eu tinha ido, nos stories, e ele comentou. Aí nós conversamos brevemente", disse ela.

Então, eles trocaram mensagens e se conheceram pessoalmente logo depois. Porém, eles demoraram para assumir o relacionamento publicamente. "Foi tudo rápido. A gente se conheceu, a gente começou a ficar, só que depois de três anos que a gente foi assumir", disse ela.