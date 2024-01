Isis Valverde se declara ao filho de Wanessa Camargo: "A cada dia admiro mais"

Isis Valverde se declara ao filho de Wanessa Camargo; ela será madrasta do pequeno, já que foi pedida em casamento pelo pai de José Marcus

A atriz Isis Valverde mostrou maturidade nesta sexta-feira, 5, ao se pronunciar sobre o aniversário de José Marcus, filho de Wanessa Camargo. Ela prestou uma homenagem ao enteado.

"Um presente você nas nossas vidas! Parabéns, pequeno grande homem! A cada dia te admiro mais", escreveu ela ao compartilhar uma foto da família reunida. Ela está noiva do pai do menino.

Também nas redes sociais, a mãe do pequeno publicou um longo texto se declarando ao herdeiro no dia em que ele completa mais um ano de vida. Apaixonada pelo caçula, a artista foi só elogios para o pequeno.

"Meu filho, minha vida, meu presente de Deus, José Marcus. Não somente neste dia especial, mas em todos os dias, pela eternidade afora, declaro que teu sorriso e tua felicidade são meu maior propósito de vida. Você é meu chão, meu céu, minhas estrelas, minha lua, meu ar, meu amor. Você me ensina todos os dias a amar, compreender, errar, renascer e perdoar. Sou grata a Deus por me permitir ser sua mãe nesta vida. Desejo coisas simples, mas grandiosas e eternas: saúde, sabedoria, humildade, prosperidade, felicidade, amor e paz. Um novo ciclo cheio de bênçãos e luz, meu filho. Parabéns! Mamãe estará contigo sempre, a cada segundo da minha existência. Te amo, feliz aniversário", declarou ela.

Filhos de Wanessa vão morar com Isis Valverde

Confinada no BBB24 deste a última quarta-feira, 3, a cantora Wanessa Camargo decidiu deixar os dois filhos com o ex-marido. A informação foi revelada nesta quinta-feira, véspera da revelação oficial dos participantes da nova edição.

Segundo informações do colunista Leo Dias, José Marcus e João Francisco vão morar na mansão do pai junto com sua noiva, a atriz Isis Valverde. Filho da atriz, o pequeno Rael também fará companhia para os dois enquanto a cantora permanecer no reality.

De acordo com o site, o empresário concordou em cuidar dos pequenos e apoiar a participação da estrela na competição. Vale lembrar que essa não foi a primeira vez que Wanessa foi convidada para o BBB - nas outras oportunidades, ela recusou o convite.

Veja:

Filho de Wanessa Camargo