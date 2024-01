Filhos de Wanessa Camargo vão morar com Isis Valverde após acordo com o ex

Filhos de Wanessa Camargo vão morar com Isis Valverde enquanto cantora estiver no BBB24; acordo com ex-marido foi firmado nesta semana

Confinada no BBB24 deste a última quarta-feira, 3, a cantora Wanessa Camargo decidiu deixar os dois filhos com o ex-marido. A informação foi revelada nesta quinta-feira, véspera da revelação oficial dos participantes da nova edição.

Segundo informações do colunista Leo Dias, José Marcus e João Francisco vão morar na mansão do pai junto com sua noiva, a atriz Isis Valverde. Filho da atriz, o pequeno Rael também fará companhia para os dois enquanto a cantora permanecer no reality.

De acordo com o site, o empresário concordou em cuidar dos pequenos e apoiar a participação da estrela na competição. Vale lembrar que essa não foi a primeira vez que Wanessa foi convidada para o BBB - nas outras oportunidades, ela recusou o convite.

Embora não tenha sido anunciado oficialmente, a participação da filha de Zezé di Camargo é dada como certa nos bastidores e por sites de celebridades. Ela é uma das grandes apostas da nova edição que terá início na próxima segunda-feira, 8 de janeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)

Isis Valverde fica noiva de empresário durante festa

A atriz Isis Valverde está noiva após oito meses de namoro com empresário. Neste domingo, 17, o colunista Leo Dias deu a notícia sobre a artista, que recebeu o pedido do amado durante uma festa luxuosa realizada no último dia 15 de dezembro.

Vale lembrar que a atriz foi casada com o modelo André Resende, com quem teve o filho, Rael Valverde Resende, de 5 anos. Já o noivo dela, é o pai dos filhos da cantora Wanessa Camargo, José Marcus e João Francisco. Em fevereiro do ano passado, a atriz Isis Valverde anunciou o fim de seu casamento com o pai de seu filho. A atriz tinha subido ao altar com o modelo em 2018. Na ocasião, ela falou sobre a decisão de não ficarem mais juntos.