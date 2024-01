BBB 24: Wanessa Camargo revela que filhos gostam de Isis Valverde: 'Gente boa'

Confinada no BBB 24, Wanessa Camargo rasgou elogios à atriz Isis Valverde, atual noiva de seu ex-marido, Marcus Buaiz

Após uma noite tensa de formação de paredão no BBB 24, da Globo, Wanessa Camargo se reuniu com alguns brothers no confinamento para conversar sobre questões da vida. Ao longo da madrugada de quarta-feira, 10, a cantora surpreendeu ao falar sobre Isis Valverde, noiva de seu ex-marido, Marcus Buaiz.

Wanessa foi casada com o empresário por 17 anos e anunciou o fim do relacionamento em 2022. Atualmente, ela namora com o ator Dado Dolabella, com quem viveu um romance no início dos anos 2000.

"Ele [Marcus Buaiz] está feliz, está bem. Ele vai casar primeiro que eu. A menina [Isis Valverde] é super gente boa, as crianças estão adorando ela, então assim, está tudo perfeito, tudo tão legal", declarou a filha de Zezé Di Camargo.

O ex-marido de Wanessa e a atriz Isis Valverde ficaram noivos em dezembro de 2023, durante uma viagem romântica a Angra dos Reis.

Filhos de Wanessa Camargo ficam com Isis Valverde durante confinamento do BBB 24

Confinada no BBB 24, a cantora Wanessa Camargo decidiu deixar os dois filhos com o ex-marido, Marcus Buaiz. A informação foi revelada na última quinta-feira, 4, véspera da revelação oficial dos participantes da nova edição.

Segundo informações do colunista Leo Dias, José Marcus e João Francisco, herdeiros da cantora com o empresário, vão morar na mansão do pai junto com sua noiva, a atriz Isis Valverde. Filho da atriz, o pequeno Rael também fará companhia para os dois enquanto a cantora permanecer no reality.