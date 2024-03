Isis Valverde faz alerta sobre doença que sofre: 'Autoimune'

Em vídeo, Isis Valverde faz relato sobre como descobriu e lida com doença; atriz contou que não foi nada fácil até saber o que estava acontecendo

A atriz Isis Valverde postou um vídeo nesta sexta-feira, 22, em sua rede social para falar sobre uma doença que sofre e demorou um pouco para ter um diagnóstico: a doença celíaca. A famosa então revelou que sofreu muito até descobrir o que estava lhe fazendo mal.

Perdendo muito peso, sendo internada, não conseguindo ir trabalhar por passar mal, tendo até tido sido diagnosticada com depressão, anemia, anorexia entre outros problemas, Isis Valverde só conseguiu saber que tinha alergia ao glúten aos 19 anos. Tudo que estava sentindo era ocasionado por ele e a artista não fazia ideia.

"Como alguns já sabem, eu tenho a doença celíaca, que, basicamente, é uma condição autoimune em que o sistema imunológico reage de forma anormal ao glúten, ou seja, eu não posso comer glúten de jeito nenhum. E, recentemente, gravei alguns stories respondendo vocês e falei sobre como é cuidar da minha alimentação durante as viagens e vi que surgiram algumas dúvidas e curiosidades sobre o assunto, então, resolvi gravar esse vídeo pra gente abrir esse diálogo por aqui e ter uma troca maior", escreveu ela.



"Aqui, trouxe um pouco da minha história e vivência com a doença e espero que isso traga um pouco de luz para quem está descobrindo ou tendo que lidar com ela, de alguma forma. Se cuidem, mantenham seus exames em dia e, se desconfiarem que possam ter a doença, busquem ajuda de um profissional", postou o vídeo dando detalhes de como descobriu e quais sintomas tinha.

Veja o vídeo de Isis Valverde:

