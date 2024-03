Isis Valverde chama a atenção ao surgir com sobrancelhas descoloridas

Ousou no visual! Isis Valverde chama a atenção ao surgir com as sobrancelhas descoloridas em fotos; veja como a atriz ficou

A atriz Isis Valverde chamou a atenção ao surgir com o visual um pouco diferença. A famosa fez uma pequena mudança em seu rosto, mas logo surpreendeu com a ousadia ao descolorir os pelos de sua sobrancelha.

Neste sábado, 09, a famosa compartilhou um álbum exibindo um pouco de sua intimidade ao lado do filho, Rael Valverde Resende, de 5 anos, do noivo e de outras pessoas próximas e surpreendeu com a aparência estilosa das sobrancelhas.

"As vezes olhar o simples da vida é só o que precisamos! Os abraços que faltaram, as palavras não ditas, os encontros postergados, as despedidas necessárias, os ciclos que acabam e começam.

A vida não se mostra inteira é preciso desvenda-la, despi-la, deixar os buracos aparentes e aí sim entender, mesmo que não completamente, os porquês de estar neste jornada finita! Amo os meus, minhas nuances e meus escorregões. As vezes e só olhar a vida de um jeito simples e sem pretensões, ela está ali pulsando cheia de tempo pra você", refletiu ela na legenda sobre sua vida.

Ainda recentemente, Isis Valverde surpreendeu ao fazer fotos na piscina de sua casa no Rio de Janeiro. A famosa fez poses no local e arrancou elogios com sua beleza natural.

Veja a sobrancelha de Isis Valverde a seguir:

Wanessa Camargo revela que filhos gostam de Isis Valverde

Confinada no BBB 24, Wanessa Camargo se reuniu com alguns brothers no confinamento para conversar sobre questões da vida. Ao longo da madrugada da última quarta-feira, 10, a cantora surpreendeu ao falar sobre Isis Valverde, noiva de seu ex-marido.

Wanessa foi casada com o empresário por 17 anos e anunciou o fim do relacionamento em 2022. Atualmente, ela namora com o ator Dado Dolabella, com quem viveu um romance no início dos anos 2000. "Ele [ex-marido] está feliz, está bem. Ele vai casar primeiro que eu. A menina [Isis Valverde] é super gente boa, as crianças estão adorando ela, então assim, está tudo perfeito, tudo tão legal", declarou a filha de Zezé Di Camargo. Confira!