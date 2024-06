Isis Valverde revela sensação esquisita com o pai falecido: 'Esquecido'

Com saudade do pai falecido, Isis Valverde revela que passou por momento de esquecimento da morte dele; atriz compartilhou sentimento

A atriz Isis Valverde revelou uma sensação esquisita que teve com o pai, Rubens Valverde, na manhã desta terça-feira, 18. Em sua rede social, a famosa compartilhou fotos ao lado dele para contar o episódio envolvendo o senhor, falecido ao sofrer um enfarto em 2020 durante uma trilha.

A artista então relatou que se esqueceu por alguns momentos da partida de Rubens e que o sentiu bem perto dela. Após a sensação diferente, Isis Valverde comentou que lembrou-se de seu falecimento e sentiu muita saudade.

"Hoje acordei com uma sensação de ter você aqui, pertinho, não me lembrava que tinha partido. Peguei o celular, procurei seu nome na agenda e me deu um estalo! Ele partiu! Não sei o motivo de ter me esquecido, mas me aqueceu o peito e me deixou mais segura por instantes, esses mesmos instantes que me estrangularam o peito quando me lembrei do dia que você se foi", contou.

"Estranha mania de ter fé na vida, você era assim e me ensinou a ser também! Queria ter te ligado, conversado, escutado seus conselhos, confesso que estou mesmo precisando deles e no final da ligação que sempre terminava com uma gargalhada, queria ter te falado te amo! Eu te amo, pai, a saudade hoje me visitou pela manhã", compartilhou com os internautas.

Ainda nesta segunda-feira, 17, Isis Valverde se pronunciou sobre seu relacionamento estar em crise. A famosa apareceu ao lado do empresário e colocou um ponto final nos rumores: “Gente, deixa a gente quieto (risos). Não, ninguém apagou foto nenhuma. Tá chato já, tá? A gente não posta foto juntos porque a gente está vivendo”, iniciou.

Mãe de Isis Valverde se muda para São Paulo para tratar câncer:

Em meio aos rumores sobre seu relacionamento, Isis Valverde vive um momento delicado em sua vida. É que segundo o portal Leo Dias, amigos próximos da família contaram que a mãe da atriz foi diagnosticada com um câncer de mama. Ainda segundo a publicação, Rosalba Nable teria se mudado neste mês para São Paulo para dar início ao tratamento.