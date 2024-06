Wanessa Camargo celebra o aniversário do filho caçula: "Amor puro"

Nas redes sociais, a cantora Wanessa Camargo comemorou o aniversário de 10 anos do filho caçula, João Francisco, com bela homenagem

Wanessa Camargo usou as redes sociais para comemorar o aniversário de seu filho caçula, João Francisco, que completou 10 anos de vida nesta quarta-feira, 19. Para comemorar a data especial, a cantora e ex-participante do BBB 24 compartilhou um vídeo recordando vários momentos especiais com o herdeiro e prestou uma bela homenagem.

"19 de junho de 2014, às 3h37 da manhã, pude conhecer o rostinho da bênção que carreguei em meu ventre com muita gratidão e amor. Eu já disse que não tinha nada de especial em mim, em um momento de tristeza e confusão. Nunca fui tão errada e boba, pois se há algo de especial em mim, na minha vida, é ser mãe de um ser tão lindo e único como você, João Francisco. Sinto-me abençoada e tocada por Deus pela oportunidade de ser sua mãe", começou o texto.

A cantora seguiu rasgando elogios ao aniversariante. "Quem conhece meu filho pode entender o que estou falando. Um cristal puro, amor puro, alegria genuína capaz de derreter qualquer coração de gelo. Sempre penso isso de você, pois essa é uma das características preciosas que você carrega em seu ser, meu filho. Que orgulho me dá ver você crescendo e mantendo sua essência, seu brilho, seu amor. Só peço a Deus que o conserve assim, com saúde plena e perfeita, para que você continue sendo você, alimentando o mundo com a sua luz de cura. Te amo, João. Feliz Aniversário", declarou ela, que também é mãe de José Marcus, de 12 anos.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)

Wanessa se pronuncia após expulsar 'fã' de seu show

A cantora Wanessa Camargo enfrentou uma situação desagradável durante seu show na 8ª parada LGBTQIAPN+ de Frutal, interior de Minas Gerais. Durante sua participação no evento, a artista precisou pausar a apresentação para pedir a expulsão de um 'fã'. De acordo com a artista, a pessoa em questão fazia 'gestos obscenos' enquanto acompanhava o espetáculo da plateia.

"Você não pode vir no show e fazer isso. Você está desrespeitando todo mundo que está aqui com amor, no dia do Orgulho, no dia que a gente está aqui celebrando. Não saia da sua casa se você não quer estar [aqui], não perca o seu tempo. Vai pra casa", declarou a famosa na ocasião, pedindo para que sua equipe cuidasse da situação.

Após o show, a ex-participante do BBB 24, da Globo, se pronunciou a respeito do assunto nas redes sociais e explicou sua decisão. "Situações desagradáveis são raras, mas às vezes acontecem. Eu já tive que lidar com isso em outros shows, desde o começo da minha carreira [...]", acrescentou. Veja a declaração completa!