Isis Valverde esclarece rumores de crise no noivado: “A gente está vivendo”

Prestes a subir ao altar, Isis Valverde abre o jogo sobre rumores de crise no noivado e esclarece especulações sobre suposta atitude drástica

Nesta segunda-feira, 17, Isis Valverde surpreendeu os seguidores ao se pronunciar para esclarecer os rumores que envolvem seu noivado. Em suas redes sociais, a atriz negou que ela e o noivo tenham apagado as fotos juntos. Ela explicou que está muito ocupada "vivendo" e, por isso, não posta tanto, mas assegurou que eles seguem juntos e felizes!

Através dos stories no Instagram, Isis apareceu ao lado do empresário e colocou um ponto final nos rumores de que seu relacionamento estaria passando por uma crise: “Gente, deixa a gente quieto (risos). Não, ninguém apagou foto nenhuma. Tá chato já, tá? A gente não posta foto juntos porque a gente está vivendo”, iniciou.

“A gente vai agora almoçar, tá? Juntos, tá bom? Chatice. Gente, o dia tá lindo, vai andar de bicicleta, vai gastar a criatividade para outra coisa, né? Faz bem para saúde, beijo! Deixem meus assessores em paz, coitados, ele tem muito trabalho para fazer né amor?” ela concluiu o relato ironizando os boatos e mostrou o noivo concordando.

Vale lembrar que os rumores surgiram depois que seguidores da atriz e do empresário notaram que alguns cliques teriam sumido das redes sociais deles. Ainda nesta segunda-feira, 17, eles levantaram especulações de que os registros foram apagados ou arquivados e que eles estariam vivendo uma crise. Logo, vários seguidores deixaram mensagens lamentando o suposto fim do noivado.

“Não acredito que eles terminaram. Isso procede?”, questionou uma fã. “Vida que segue então”, escreveu mais um. “Que reatem logo”, um terceiro levantou uma torcida por uma reconciliação. Agora, Isis se manifestou oficialmente e confirmou que segue noiva e muito feliz ao lado do empresário, com quem assumiu o romance há um ano.

Vale lembrar que Isis ficou noiva em uma festa intimista no final do ano passado e estaria planejando subir ao altar em novembro deste ano. É bom lembrar também que ela foi casada com o modelo André Resende, com quem teve o filho, o pequeno Rael. Já o noivo dela, é o pai dos filhos da cantora WanessaCamargo, José Marcus e João Francisco.

Mãe de Isis Valverde se muda para São Paulo para tratar câncer:

Em meio aos rumores sobre seu relacionamento, Isis Valverde vive um momento delicado em sua vida. É que segundo o portal Leo Dias, amigos próximos da família contaram que a mãe da atriz foi diagnosticada com um câncer de mama. Ainda segundo a publicação, Rosalba Nable teria se mudado neste mês para São Paulo para dar início ao tratamento.