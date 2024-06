Isis Valverde enfrenta rumores de crise no noivado após decisão inusitada; entenda

Meses antes de subir ao altar, Isis Valverde levanta suspeitas de crise em seu noivado após tomar atitude nas redes sociais; saiba o motivo

Desde que assumiu seu novo relacionamento, Isis Valverde tem mantido total discrição sobre sua vida pessoal e até mesmo sobre os preparativos para o casamento. No entanto, uma atitude recente da atriz levantou suspeitas de uma suposta crise no relacionamento. Isso porque ela e seu noivo teriam arquivado algumas das fotos juntos.

Apesar de manter discrição, Isis costuma compartilhar registros de momentos especiais ao lado do empresário, com quem assumiu o romance em junho do ano passado. Inclusive, ela publicou alguns cliques ao lado de seu noivo enquanto curtia um dia de folga juntos em uma praia, menos de duas semanas atrás, em seu Instagram.

No entanto, seguidores notaram que alguns outros cliques teriam desaparecido e levantaram especulações de que foram apagados ou arquivados. O mesmo aconteceu no perfil do empresário, onde a última publicação com a amada data de fevereiro. Em sua última postagem, ele apareceu posando sozinho e chamou atenção com a legenda.

“Não existe falta de tempo, existe falta de interesse. Porque quando a gente quer mesmo, a madrugada vira dia. Domingo vira segunda e um momento vira oportunidade”, disse a mensagem, que ganhou comentários dos seguidores: “Cadê a Isis?”, questionou um fã, “Está sem tempo”, respondeu outro. “Será isso uma indireta?”, disse mais um.

Apesar dos famosos não terem se pronunciado oficialmente sobre os rumores, vários seguidores também deixaram mensagens lamentando o suposto fim do noivado: “Não acredito que eles terminaram. Isso procede?”, questionou uma fã. “Vida que segue então”, escreveu mais um. “Que reatem logo”, um terceiro levantou uma torcida.

Vale lembrar que Isis ficou noiva em uma festa intimista no final do ano passado e estaria planejando subir ao altar em novembro deste ano. É bom lembrar também que ela foi casada com o modelo André Resende, com quem teve o filho, o pequeno Rael. Já o noivo dela, é o pai dos filhos da cantora Wanessa Camargo, José Marcus e João Francisco.

Mãe de Isis Valverde se muda para São Paulo para tratar câncer:

A mãe da atriz Isis Valverde, dona Rosalba Nable, está enfrentando um momento delicado em sua vida. É que segundo o portal Leo Dias, amigos próximos da família contaram que ela foi diagnosticada com um câncer de mama. Ainda segundo a publicação, Rosalba se mudou neste mês para São Paulo para dar início ao tratamento.