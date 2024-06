Isis Valverde se exibe de frente e costas em dia na praia acompanhada do noivo

Isis Valverde chama atenção com beleza em novas fotos enquanto aproveitava um momento de folga ao lado do noivo em uma praia

Na tarde deste domingo, 9, Isis Valverde usou as redes sociais para compartilhar alguns registros renovando o bronzeado em um dia na praia, na companhia do noivo. Apesar de estar cada vez mais reservada sobre sua vida pessoal, a atriz chamou bastante atenção pela sua beleza nos cliques ao lado de seu futuro marido.

Através de seu perfil no Instagram, Isis abriu um álbum de fotos dos momentos de folga. Entre os registros, a atriz aparece posando com um biquíni branco em formato de conchas na parte superior. Além da roupa de banho diferenciada, a artista complementou o visual com um colar de miçangas e um chapéu preto para proteger o rosto do sol.

Na sequência, Valverde incluiu um registro em que aparece posando sorridente ao lado do noivo, sentada na areia da praia enquanto renova o bronze. Para finalizar o álbum, a atriz posou de costas e fazendo carinho em um cachorrinho na orla da praia. Na legenda, ela destacou o momento especial ao lado do amado.

"Esse céu, esse dia, esse lugar, essa vista, meus amores, o mar", a atriz escreveu e ganhou muitos elogios dos seguidores nos comentários: “Você e o mar, plenitude”, o futuro marido da artista se derreteu. “Lindos demais! Vocês são lindos juntos! Que Deus continue abençoando vocês!”, disse outro fã. “Gata demais da conta”, exaltou mais um.

Vale lembrar que Isis assumiu o romance em junho do ano passado. No final do ano, decidiram oficializar a união em uma em uma festa intimista realizada em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Segundo informações do Leo Dias, o empresário presenteou a atriz com um anel avaliado em R$ 500 mil reais.

É bom lembrar também que Isis foi casada com o modelo André Resende, com quem teve o filho, o pequeno Rael Valverde Resende, de 5 anos. Já o noivo dela, é o pai dos filhos da cantora Wanessa Camargo, José Marcus e João Francisco. Inclusive, a artista costuma compartilhar alguns registros com os enteados em suas redes sociais.

Filho de Isis Valverde surpreende em festa junina:

O filho de Isis Valverde, Rael Valverde Resende, de 5 anos, encantou a atriz com sua apresentação na festa junina da escola. Nesta sexta-feira, 07, a famosa fez um álbum em sua rede social para mostrar o evento especial que marcou presença e prestigiou o seu único herdeiro, fruto do casamento que viveu com André Resende.

Usando camisa quadriculada, calça jeans e chapéu, o menino surgiu todo estiloso em clima de caipira e não passou despercebido com seu tamanho e semelhança com a mãe. Já a famosa também encantou com sua beleza e elegância ao apostar em uma roupa com estampa animal print; confira os registros da família de Isis Valverde!