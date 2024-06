Mãe de Isis Valverde se muda para São Paulo para tratar câncer

Dona Rosalba Nable, mãe da atriz Isis Valverde, decidiu se mudar para São Paulo para realizar seu tratamento contra um câncer

A mãe da atriz Isis Valverde, dona Rosalba Nable, está enfrentando um momento delicado em sua vida. É que segundo o portal Leo Dias, amigos próximos da família contaram que ela foi diagnosticada com um câncer de mama.

Ainda segundo a publicação, Rosalba se mudou neste mês para São Paulo para dar início ao tratamento. Vale lembrar que além de cuidar da mãe, Isis Valverde está cuidando dos preparativos de seu casamento, que está marcado para novembro deste ano.

Leia também: Isis Valverde curte o dia na praia ao lado do filho, Rael: "Lindos demais"

Isis Valverde sai em defesa da mãe após críticas

A atriz Isis Valverde surgiu emocionada nas redes sociais ao defender a liberdade da mãe, Rosalba Nable. É que ela foi julgada ao assumir um namoro com um homem mais jovem. "A gente não presta atenção e que bom que chega um momento que a gente pode falar sobre isso", afirmou a atriz logo no início do vídeo.

"Isso virou uma situação recorrente na vida da minha mãe. A internet é um lugar que as pessoas descontam muito ódio (…) e eu me senti empurrada, pressionada quando fiz 30 anos de idade. Minha mãe vai fazer 60 anos, é uma mulher totalmente livre, dona de si, independente. Uma mulher maravilhosa, solteira, que decidiu ter um namorado e esse namorado foi colocado num lugar de bebê, não de homem, de filho e não de namorado. São tantas caixas, regras e vai ser mais essa? Essa pessoa que fez a matéria não está cooperando nada, nem com a sociedade e nem com a gente. Pensa se isso não pode prejudicar o relacionamento de alguém", desabafou.