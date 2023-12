Agora noiva, Isis Valverde desembarca exibindo aliança luxuosa de R$ 500 mil

Isis Valverde desembarca exibindo aliança de R$ 500 mil; atriz foi pedida em casamento neste final de semana em uma festa para amigos próximos

A atriz Isis Valverde foi flagrada nesta quarta-feira, 20, embarcando ao lado do noivo. Após ser pedida em casamento pelo empresário, ela foi clicada no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

Na foto, é possível ver a aliança que a artista ganhou durante o pedido. De acordo com as informações,ele presenteou a atriz com um anel avaliado em R$ 500 mil reais. A peça não foi ostentada nas redes sociais, já que os decidiram levar o relacionamento longe dos holofotes.

O casal oficializou o noivado em uma festa realizada neste final de semana em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Eles estão namorando desde o início do ano, quando se conheceram por amigos em comum.

Vale lembrar que Isis Valverde foi casada com o modelo André Resende, com quem teve o filho, Rael Valverde Resende, de 5 anos. Já o noivo é o pai dos filhos da cantora Wanessa Camargo, José Marcus e João Francisco.

Veja:

Isis Valverde desembarca - AgNews

Fim do casamento de Isis Valverde

Em fevereiro do ano passado, a atriz Isis Valverde anunciou o fim de seu casamento com o pai de seu filho. A atriz tinha subido ao altar com o modelo em 2018. Na ocasião, ela falou sobre a decisão de não ficarem mais juntos.

"Quando um amor se transforma e uma relação acaba, não significa que aquele relacionamento não deu certo. O amor continua, mas de outro jeito, assim como o respeito. E em nome do respeito e da transparência gostaria de contar que eu e André, após seis anos, decidimos seguir caminhos diferentes", falou sobre a escolha que tomaram.

Por fim, a atriz ressaltou que manteriam uma boa relação para o bem de Rael: "Continuaremos sempre a fazer parte um da vida do outro, especialmente porque temos um amor maior em comum: Rael. Ele sempre será nossa prioridade, obrigada pela compreensão de todos".