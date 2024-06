Carlinhos Maia mostra detalhes de presente luxuoso que ganhou de Simone

Aniversariante do mês, Carlinhos Maia foi surpreendido com um presente especial da cantora Simone Mendes e o marido, Kaká Diniz: 'Incríveis'

O influenciador digital Carlinhos Maia completará mais um ano de vida no próximo dia 12 de junho e já começou a receber presentes de amigos antecipadamente! Através de suas redes sociais, ele contou que foi surpreendido com uma moto da cantora Simone Mendes e o marido, Kaká Diniz.

A surpresa foi entregue a ele diretamente pelas mãos do casal, que fez questão de levar o veículo luxuoso até a residência do famoso. Em grande estilo, eles chegaram pilotando o automóvel e receberam até um elogio de Carlinhos.

"Ficaram até mais novos com essa moto", brincou o influenciador, referindo-se ao impacto visual da moto. Neste momento, o aniversariante do mês recebeu a notícia de que, na verdade, o veículo era um presente para ele.

"Não parece nem ser verdade", declarou Carlinhos Maia, mostrando detalhes do presente antecipado de aniversário. O famoso ainda mostrou o marido de Simone Mendes explicando alguns cuidados de segurança em relação à moto.

Por fim, Carlinhos exaltou a grande amizade que possui com a cantora e Kaká Diniz. "Esse cara me honra muito, em toda palestra que ele vai dar. A gente começou lá atrás, ele foi meu primeiro empresário. Fez coisas incríveis na minha vida, ele e a Simone sempre foram muito incríveis", disse.

Carlinhos Maia ganha moto de Simome Mendes e Kaká Diniz - Foto: Reprodução / Instagram

Carlinhos Maia gasta fortuna em item raro no leilão de Neymar

O leilão beneficente organizado pelo craque Neymar Jr aconteceu nesta segunda-feira, 03, no clube Monte Líbano, no bairro de Moema, em São Paulo. E o influenciador Carlinhos Maia abriu a carteira e foi um dos compradores dos vários lotes disponibilizados no evento.

Ele levou para casa um dos relógios mais raros da coleção de Faustão: um Hublot King Power Big Bang Miami 305 em ouro rosé. De acordo com informações do portal Quem, o item foi arrematado pelo valor de R$ 450 mil. João Guilherme Silva, o filho do apresentador, foi ao evento representar o pai.

"Olha quem arrematou o relógio do Faustola", disse João ao gravar um vídeo com Carlinhos, que segurava uma sacola com o relógio. "Seu pai é uma referência mundial de comunicação, não vou perder essa. Estava esperando, que bom que ficou no finalzinho", retrucou Carlinhos. "A hora que olhei para ele, falei: 'Esse aí gosta de relógio e tem a bala para gastar'", falou João. "Ele pegou o melhor prêmio", opinou Lucas Guimarães, marido do comediante.

Nos stories de seu Instagarm, Carlinhos Maia falou sobre o relógio. "Faustão é um ícone brasileiro gigantesco. As histórias lindas que ouço nos bastidores do coração generoso dele só me enche de orgulho. Inclusive fui em um dos últimos programas dele na TV. Não é sobre o relógio, é sobre a história. Desejo melhoras", disse.