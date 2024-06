Carlinhos Maia gasta fortuna em item raro de Faustão no leilão de Neymar

O influenciador Carlinhos Maia foi um dos compradores dos vários lotes disponibilizados no leilão beneficente organizado pelo craque Neymar Jr

O leilão beneficente organizado pelo craque Neymar Jr aconteceu nesta segunda-feira, 03, no clube Monte Líbano, no bairro de Moema, em São Paulo. E o influenciador Carlinhos Maia abriu a carteira e foi um dos compradores dos vários lotes disponibilizados no evento.

Ele levou para casa um dos relógios mais raros da coleção de Faustão: um Hublot King Power Big Bang Miami 305 em ouro rosé. De acordo com informações do portal Quem, o item foi arrematado pelo valor de R$ 450 mil. João Guilherme Silva, o filho do apresentador, foi ao evento representar o pai.

"Olha quem arrematou o relógio do Faustola", disse João ao gravar um vídeo com Carlinhos, que segurava uma sacola com o relógio. "Seu pai é uma referência mundial de comunicação, não vou perder essa. Estava esperando, que bom que ficou no finalzinho", retrucou Carlinhos. "A hora que olhei para ele, falei: 'Esse aí gosta de relógio e tem a bala para gastar'", falou João. "Ele pegou o melhor prêmio", opinou Lucas Guimarães, marido do comediante.

Nos stories de seu Instagarm, Carlinhos Maia falou sobre o relógio. "Faustão é um ícone brasileiro gigantesco. As histórias lindas que ouço nos bastidores do coração generoso dele só me enche de orgulho. Inclusive fui em um dos últimos programas dele na TV. Não é sobre o relógio, é sobre a história. Desejo melhoras", disse.

Leilão de Neymar arrecada o dobro de edição anterior

Após o término do evento, o Instituto fez uma publicação nas redes sociais e anunciou que a arrecadação desta edição alcançou R$ 21 milhões. "Um super agradecimento a todos que tornaram esse noite possível. Apresentadores, parceiros, convidados e equipe, muito obrigada! Encerramos a noite com o total de R$21 Milhões arrecadados, batendo mais um recorde no Leilão do Instituto Neymar Jr. E é tudo pelas nossas crianças!", diz a nota.