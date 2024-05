Faustão doa item super raro para leilão beneficente de Neymar; veja valor

A 4ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr terá um dos relógios mais raros da coleção de Faustão; saiba detalhes

A 4ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr acontece no próximo dia 03 e terá itens raros. Entre eles está um dos relógios mais raros da coleção de Faustão: um Hublot King Power Big Bang Miami 305 em ouro rosé, avaliado em mais de R$ 260 mil.

Com apenas 50 unidades existentes em todo o mundo, o relógio tem suas peças numeradas e vem em uma caixa de ouro rosa. O acessório tem ainda uma pulseira de couro de crocodilo azul e possui resistência à água de até 100 metros. As informações são do portal Gshow. Veja o item:

Relógio doado por Faustão (Reprodução/Internet)

Já Neymar contribui para o leilão com a doação de uma chuteira banhada a ouro, adornada com diamantes pelas mãos do joalheiro Pedro Yossef. O par de chuteiras será dividido: um dos pés fica com o jogador e o outro fica com quem der o maior lance no leilão. O evento, que acontece no Clube Monte Libano, em São Paulo, tem também camisas autografadas por renomados atletas e viagem e atividades em companhia de personalidades de destaque.

Artistas confirmados

Ainda de acordo com o portal GShow, Deborah Secco , Ana Paula Seibert Justus, Sabrina Sato e Tom Cavalcante estão confirmados no evento. Já Rafaella Santos, Patrícia Poeta , Tiago Leifert, Rodrigo Faro, Adriane Galisteu, João Silva, Silvia Abravanel e Luciana Gimenez estão no time de apresentadores ao lado do jogador Neymar.

Em 2023, o atleta conseguiu angariar mais de R$ 10 milhões. Na primeira edição, em 2017, foram arrecadados R$ 2,5 milhões; na segunda, que aconteceu no ano seguinte, cerca de R$ 3,9 milhões foram captados. O dinheiro é direcionado para as atividades da instituição, que tem como objetivo promover a inclusão social de crianças e jovens.