Neymar Jr reencontra ex-affair durante viagem com Bruna Biancardi e Mavie

Neymar Jr reencontra e posa ao lado de cantora com quem teve um affair durante viagem com Bruna Biancardi e Mavie

Não é novidade que Neymar Jr e sua ex-namorada Bruna Biancardi estão aproveitando uma temporada juntos ao lado da filha, a pequena Mavie, na Arábia Saudita. No entanto, durante a viagem, o jogador de futebol também aproveitou para reencontrar outra ex-affair, a cantora Gabily, com quem teve um romance há alguns anos.

Inclusive, Gabily usou suas redes sociais para compartilhar sua participação em um evento durante a viagem, onde posou com a família do craque, incluindo sua filha. Nos registros, a cantora aparece sorridente comemorando ao lado de Neymar Jr durante uma partida do Al-Hilal, clube onde ele joga na Arábia Saudita.

Na sequência, ela também incluiu um registro do craque com sua ex-namorada e sua herdeira, e apareceu brincando com a menina em mais alguns cliques. Na legenda, Gabily celebrou o reencontro: “Encontrar um amigo com a mesma desordem mental que você, não tem preço! Amo vocês. Essa trip tá demais”, disse a artista.

Nos comentários, os seguidores aproveitaram para relembrar que a cantora e o atleta já viveram um affair no passado. Em 2022, Gabily participou do VacaCast e revelou que teve um romance às escondidas com o jogador de futebol: "Quando eu ficava com ele, ninguém nesse país sabia, absolutamente ninguém!", disse.

“Aí depois, eu virei amiga dele e automaticamente as pessoas viam a gente se comunicando, viam quando fui para Paris, quando fiquei na casa dele, mas nessa época eu não tinha absolutamente nada com ele, era amizade, tanto que ele estava com outra pessoa na época que eu estava lá", ela falou sobre sua relação com o craque.

Vale lembrar que pouco tempo depois, Neymar oficializou seu relacionamento com Bruna Biancardi. Entre idas e vindas, o casal revelou que estava à espera da primeira herdeira, Mavie, no ano passado. Apenas um mês após o nascimento da primogênita, decidiram se separar e desde então, chamam atenção ao aparecerem juntos.

