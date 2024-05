Neymar mostra drama ao brincar com a filha: 'Ela chora'

Fofura! Neymar mostra drama ao brincar com sua filha com Bruna Biancardi, Mavie, de 7 meses; jogador divertiu ao mostrar momento com a pequena

O jogador Neymar Jr. encantou ao mostrar mais um momento de sua intimidade com a filha Mavie, de 7 meses. Neste domingo, 26, o atleta se gravou brincando com a herdeira, fruto da relação que viveu com Bruna Biancardi, e divertiu ao mostrar a pequena com um brinquedo.

Mordendo o objeto sem parar, a bebê, que pode estar com os dentinhos nascendo, surgiu apertando o item com suas gengivas. O papai coruja então brincou sobre ela estar com fome e mostrou que também estava com um brinquedo na testa para agradá-la.

"Tá com fome? Vai comer o briquedo? Se eu tiro ela chora", falou Neymar Jr. ao surgir com uma abelinha grudada na testa e girando.

Ainda nos últimos dias, o craque encantou ao aparecer com Mavie em um evento do time em que está jogando na Arábia Saudita. Cheia de estilo, a menina explodiu o fofurômetro ao deixar suas perninhas com dobrinha à mostra em um look vermelho.

Vale lembrar que Mavie nasceu em outubro do ano passado, e apenas um mês depois, Bruna Biancardi anunciou o fim de seu relacionamento com o jogador. Desde então, ela esclareceu que a relação entre eles se limita à criação da filha. Apesar do término, eles têm sido vistos juntos em compromissos familiares e até públicos na Arábia Saudita.

Bruna Biancardi é vista em jogo de Neymar Jr na Arábia Saudita

Neymar Jr e Bruna Biancardi mostraram mais uma vez que seu término aconteceu de forma amigável. Na última quinta-feira, 23, a modelo foi vista no jogo do craque do Al-Hilal, da Arábia Saudita, na companhia da filha do ex-casal, a pequena Mavie.

Bruna chamou atenção ao chegar como acompanhante de Neymar na partida, e o momento foi filmado pela imprensa saudita. Vale lembrar que nas últimas semanas, os dois vem sido vistos juntos com frequência, sendo que a modelo e sua filha passaram alguns dias na casa de Neymar antes de seguirem para o Festival de Cannes, o que aumentou rumores de uma possível reconciliação.