Bruna Biancardi é vista em jogo de Neymar Jr na Arábia Saudita

Em meio de rumores de reconciliação, Bruna Biancardi é vista com sua filha, Mavie, em jogo de Neymar Jr na Arábia Saudita; veja!

O jogador de futebol Neymar Jr e a influenciadora digital Bruna Biancardi mostraram mais uma vez que seu término aconteceu de forma amigável. Na última quinta-feira, 23, a modelo foi vista no jogo do craque do Al-Hilal, da Arábia Saudita, na companhia da filha do ex-casal, a pequena Mavie.

Bruna chamou atenção ao chegar como acompanhante de Neymar na partida, e o momento foi filmado pela imprensa saudita. Vale lembrar que nas últimas semanas, os dois vem sido vistos juntos com frequência, sendo que a modelo e sua filha passaram alguns dias na casa de Neymar antes de seguirem para o Festival de Cannes, o que aumentou rumores de uma possível reconciliação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ⎯ ⋆💘𝐵𝓇𝓊𝓃𝒶 𝒷𝒾𝒶𝓃𝒸𝒶𝓇𝒹𝒾 💘⋆⎯ (@bru.biancrdi)

Bruna Biancardi e Neymar Jr anunciaram sua separação logo após o nascimento de Mavie, em outubro de 2023. Desde então, eles seguem com uma relação amigável pelo bem-estar de sua filha, que hoje já tem 7 meses.

Neymar Jr e Bruna Biancardi curtem evento juntos na Arábia Saudita

Antes de apareceram juntinhos em jogo do Al-Hilal, o jogador de futebol Neymar Jr e a ex-namorada, Bruna Biancardi, foram juntos a um evento na Arábia Saudita no último dia 18. Os dois chegaram no mesmo carro e ele até abriu a porta para ela ao prestigiarem uma luta de boxe.

As imagens deles chegando ao evento repercutiram nas redes sociais, onde mostraram eles posando juntos para fotos e também sentados na plateia do evento. Poucos dias depois, Neymar ganhou um presente especial das duas.

De volta à Arábia Saudita após breve passagem pelo Festival de Cannes, Bruna Biancardi presenteou o ex-namorado com uma pintura enorme retratando uma foto dos dois junto com a filha do ex-casal, Mavie, de sete meses, quando a bebê ainda era recém-nascida.

O registro de Neymar posando com o quadro foi publicado no perfil 'Segue a Cami', no Instagram. Apesar de ainda não se ter muitos detalhes da surpresa, o atleta pareceu gostar bastante do presente.