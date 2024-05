Neymar Jr ganha presente especial com Bruna Biancardi e a filha, Mavie

O jogador Neymar Jr foi surpreendido com um enorme presente retratando um momento especial ao lado de Bruna Biancardi e Mavie; confira!

O jogador de futebol Neymar Jr. recebeu um presente especial. Em imagens que circulam nas redes sociais, o craque aparece sorridente ao lado de uma pintura enorme retratando uma foto dele junto com a influenciadora digital Bruna Biancardi e a filha do ex-casal, Mavie, de sete meses, quando a bebê ainda era recém-nascida.

O registro de Neymar posando com o quadro foi publicado no perfil 'Segue a Cami', no Instagram. Apesar de ainda não se ter muitos detalhes da surpresa, o atleta pareceu gostar bastante do presente.

Vale lembrar que Neymar Jr. e Bruna Biancardi têm sido vistos juntos com frequência nos últimos tempos. Recentemente, os dois curtiram juntos um evento na Arábia Saudita. O ex-casal anunciou publicamente o fim da união logo após o nascimento da pequena Mavie, em 2023.

No entanto, eles seguem tendo uma boa relação por causa da convivência com a herdeira. Além da bebê, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto de seu antigo relacionamento com a influenciadora Carol Dantas.

Dona de muita simpatia, a pequena Mavie encanta os internautas toda vez que os papais corujas compartilham novas fotos nas redes sociais. No último final de semana, a herdeira de Neymar explodiu o fofurômetro ao surgir feliz durante uma interação em família.

Confira a imagem do presente:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Neymar combina looks com a filha caçula em dia de praia

O jogador de futebol Neymar Jr mostrou o seu lado papai babão nas redes sociais nesta segunda-feira, 13. Passando um tempo em família com sua filha caçula, Mavie, de 7 meses, e a mãe da bebê, a influenciadora digital Bruna Biancardi, o craque decidiu combinar looks com sua herdeira para curtir um dia juntinhos.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, o atleta apareceu com Mavie no colo e posou em frente ao mar cristalino da Arábia Saudita. No clique, os dois apareceram com shorts idênticos, de fundo amarelo e estampa de estrelas do mar em azul.