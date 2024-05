Passando um tempo em família, Neymar Jr combina looks com sua filha caçula, Mavie, em dia de praia na Arábia Saudita; confira!

O jogador de futebol Neymar Jr mostrou o seu lado papai babão nas redes sociais nesta segunda-feira, 13. Passando um tempo em família com sua filha caçula, Mavie, de 7 meses, e a mãe da bebê, a influenciadora digital Bruna Biancardi, o craque decidiu combinar looks com sua herdeira para curtir um dia juntinhos.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, o atleta apareceu com Mavie no colo e posou em frente ao mar cristalino da Arábia Saudita. No clique, os dois apareceram com shorts idênticos, de fundo amarelo e estampa de estrelas do mar em azul.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Mais cedo, Neymar chegou a chamar atenção dos internautas ao publicar outro clique com Mavie. Isso porque seus seguidores não deixaram de notar a semelhança entre os dois, que posaram com os rostos juntinhos. "Idênticos", falaram. "Muito igual", escreveram outros.

Bruna Biancardi estoura fofurômetro em praia na Arábia Saudita com Mavie

A influenciadora digital Bruna Biancardi está passando alguns dias em família na Arábia Saudita, ao lado de seu ex-namorado e pai de sua filha, o jogador de futebol Neymar Jr. A modelo aproveitou para curtir um dia de praia com sua bebê, Mavie, de 7 meses, e estourou o fofurômetro em novas fotos com a pequena nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram nesta segunda-feira, 13, a famosa apareceu de biquíni preto em uma praia paradisíaca, com águas cristalinas de tirar o fôlego, enquanto se divertia com sua herdeira na água. Mavie apareceu toda sorridente enquanto era levantada pela mamãe nos ares. As duas ainda posaram com os rostos juntinhos, enquanto a menina mostrava a língua para a câmera.

"Amor da minha vida todinha... sua alegria contagia", declarou Bruna Biancardi na legenda da publicação. As duas comemoraram o seu primeiro Dia das Mães juntas no último domingo, 12.