Bruna Biancardi estoura fofurômetro em praia na Arábia Saudita com Mavie

Ainda celebrando o Dia das Mães, Bruna Biancardi estoura fofurômetro com novas fotos em dia de praia na Arábia Saudita com sua filha, Mavie; confira!

A influenciadora digital Bruna Biancardi está passando alguns dias em família na Arábia Saudita, ao lado de seu ex-namorado e pai de sua filha, o jogador de futebol Neymar Jr. A modelo aproveitou para curtir um dia de praia com sua bebê, Mavie, de 7 meses, e estourou o fofurômetro em novas fotos com a pequena nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram nesta segunda-feira, 13, a famosa apareceu de biquíni preto em uma praia paradisíaca, com águas cristalinas de tirar o fôlego, enquanto se divertia com sua herdeira na água. Mavie apareceu toda sorridente enquanto era levantada pela mamãe nos ares. As duas ainda posaram com os rostos juntinhos, enquanto a menina mostrava a língua para a câmera.

"Amor da minha vida todinha... sua alegria contagia", declarou Bruna Biancardi na legenda da publicação. As duas comemoraram o seu primeiro Dia das Mães juntas no último domingo, 12.

Nos comentários, que são limitados apenas aos amigos da influenciadora, todos se derreteram pelos cliques entre mãe e filha. "Eu não aguento ela com essa linguinha pra fora!", disse um. "A carinha de sapecaaa", disparou outro. "Eu sou muito fã da Mavie", declarou mais um.

Confira a publicação:

Bruna Biancardi celebra seu primeiro Dia das Mães na Arábia com Neymar Jr

No último domingo, 12, Bruna Biancardi usou suas redes sociais para celebrar uma data muito especial: seu primeiro Dia das Mães com a pequena Mavie, de sete meses, em seus braços. Acompanhada do ex-namorado e pai da menina, Neymar Jr, em uma viagem a Arábia Saudita, a influenciadora digital comemorou o dia e se declarou para a filha.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Bruna abriu um álbum repleto de vídeos especiais ao lado da pequena, desde o dia de seu nascimento até os momentos atuais, em que ela surge mais grandinha. Entre os registros encantadores, ela aparece cuidando e brincando com a herdeira, que está sempre irradiando um sorrisão ao lado da mamãe.

Na legenda, a influenciadora compartilhou sua experiência na maternidade e agradeceu a pequena: “São tantas coisas pra dizer, mas ao mesmo tempo fico sem palavras. Filha, você me transformou e me transforma todos os dias. É um amor que transborda, transcende, completa”, disse Biancardi, que deu à luz a pequena em outubro de 2023.

“Nem naquele meu antigo e maior sonho de “ser mãe” eu imaginei que seria tão maravilhoso. Obrigada por ser a minha força. Obrigada por me transformar na minha melhor versão. Que eu possa ser a melhor mãe do mundo pra você. Eu & você sempre. TE AMO! Feliz Dia das Mães para todas as mamães que me acompanham por aqui”, ela completou.