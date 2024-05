Bruna Biancardi celebra seu primeiro Dia das Mães na Arábia com Neymar Jr

Na Arábia Saudita ao lado de Neymar Jr, Bruna Biancardi comemora seu primeiro Dia das Mães e se declara para a filha, Mavie

Neste domingo, 12, Bruna Biancardi usou suas redes sociais para celebrar uma data muito especial: seu primeiro Dia das Mães com a pequena Mavie, de sete meses, em seus braços. Acompanhada do ex-namorado e pai da menina, Neymar Jr, em uma viagem a Arábia Saudita, a influenciadora digital comemorou o dia e se declarou para a filha.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Bruna abriu um álbum repleto de vídeos especiais ao lado da pequena, desde o dia de seu nascimento até os momentos atuais, em que ela surge mais grandinha. Entre os registros encantadores, ela aparece cuidando e brincando com a herdeira, que está sempre irradiando um sorrisão ao lado da mamãe.

Na legenda, a influenciadora compartilhou sua experiência na maternidade e agradeceu a pequena: “São tantas coisas pra dizer, mas ao mesmo tempo fico sem palavras. Filha, você me transformou e me transforma todos os dias. É um amor que transborda, transcende, completa”, disse Biancardi, que deu à luz a pequena em outubro de 2023.

“Nem naquele meu antigo e maior sonho de “ser mãe” eu imaginei que seria tão maravilhoso. Obrigada por ser a minha força. Obrigada por me transformar na minha melhor versão. Que eu possa ser a melhor mãe do mundo pra você. Eu & você sempre. TE AMO! Feliz Dia das Mães para todas as mamães que me acompanham por aqui”, ela completou.

Nos comentários, Bruna recebeu muitos elogios de seguidores e amigos. Vale mencionar que no ano passado, a influenciadora digital chegou a comemorar a data especial enquanto estava grávida da menina e ainda namorava o jogador de futebol. Inclusive, Neymar mandou um buquê de flores e uma cesta de café da manhã para a ex-namorada na ocasião.

No entanto, Bruna e Neymar terminaram o relacionamento em 2023, após diversas polêmicas por parte do craque da Seleção Brasileira. Recentemente eles começaram a ter uma relação mais próxima novamente. O jogador chegou até a se declarar para sua ex-namorada nas redes sociais em seu aniversário e agora eles viajam juntos.

Neymar Jr e Bruna Biancardi levam Mavie para primeiro jogo de futebol:

No último sábado, 11, Bruna Biancardi e Neymar Jr fizeram mais uma aparição em público durante sua viagem para Arábia Saudita. Desta vez, o jogador de futebol e a influenciadora digital levaram a filha, a pequena Mavie, que tem apenas sete meses, para conhecer o estádio Príncipe Faisal bin Fahd e assistir seu primeiro jogo de futebol.

Afastado desde que sofreu uma lesão em outubro do ano passado, Neymar Jr. foi assistir a um jogo de seu clube saudita, o Al-Hilal, e celebrar mais uma conquista do time. Durante o evento, que foi registrado por emissoras locais e compartilhado nas redes sociais da equipe, o jogador e a influenciadora foram vistos sentados lado a lado com a pequena.