Gabily revela que já viveu affair com Neymar Jr: 'Ninguém nesse país sabia'

Gabily surpreende ao relembrar quando viveu um relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr antes de se tornarem amigos

CARAS Digital Publicado em 03/08/2022, às 14h40

A cantora Gabily confirmou que já viveu um romance com o jogador de futebol Neymar Jr. O affair aconteceu há algum tempo e ela contou que ninguém ficou sabendo na época em que eles ficavam.

"Quando eu ficava com ele, ninguém nesse país sabia, absolutamente ninguém!", disse ela no podcast Vaca Cast.

Então, ela contou que os dois se tornaram amigos e começaram os rumores. "Aí, depois, eu virei amiga dele e automaticamente as pessoas viam a gente se comunicando, viam quando fui para Paris, quando fiquei na casa dele, mas nessa época eu não tinha absolutamente nada com ele, era amizade, tanto que ele estava com outra pessoa na época que eu estava lá", declarou.

Gabily relembra quanto teve dois empregos

Ainda no podcast, Gabily relembrou quando precisava trabalhar como motorista de aplicativo no início da carreira. "Eu precisava de 2.500 reais para viver, porque era pra pagar meu aluguel, comprar cesta básica e pagar a conta do meu celular. Era assim que eu vivia, porque eu recebia isso do meu ex-empresário por mês. Trabalhei durante meses na Uber, eu virava a noite, trabalhava de 21h até às 6h da manhã, ou então trabalhava durante o período do dia. Dirigia bastante até que uma pessoa me reconheceu e postou uma foto ‘gente, olha quem é minha uber hoje, é a Gabily, ela já tem uma música com a Ludmilla’. Aí, a foto foi parar na minha gravadora, que descobriu tudo o que eu estava passando, negociaram minha multa e continuaram me dando o mesmo salário que eu precisava para viver na época e saí da Uber", declarou.